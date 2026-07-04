Mondiali 2026: l’Argentina soffre con Capo Verde ma passa ai supplementari

Mondiali, Argentina agli ottavi con il brivido. Messi aggiorna i suoi record. el prossimo match, i campioni in carica affronteranno l’Egitto, che ha battuto l’Australia

Sospirone Argentina! Onore a Capo Verde, che gioca alla pari con i campioni del Mondo in carica e cade solo ai supplementari 3-2 per colpa di un autogol. A Miami, ‘casa’ di Leo Messi, la debuttante Nazionale africana esce dai Mondiali tra gli applausi.

‘La pulce’ invece avanza agli ottavi e nei record. Già, perché nel successo dell’Albiceleste c’è comunque ancora una sua firma: settima rete, la numero 20 nei tornei iridati, primo giocatore a raggiungere questo incredibile traguardo. E anche il primato delle 30 partite disputate. Sono poi otto le gare consecutive dei Mondiali in cui è andato a segno. La sua rete sembrava mettere in discesa il confronto per l’Argentina, invece Capo Verde ha risposto colpo su colpo, prima nei tempi regolamentari con Deroy Duarte, e poi anche nei supplementari quando Lisandro Martinez ha riportato avanti la squadra di Scaloni. A pareggiare i conti un capolavoro di Lopes Cabral. Quando già si pensava ai rigori, è arrivato l’autogol di Borges che ha piegato definitivamente Capo Verde e mandato l’Argentina agli ottavi, dove affronterà l’Egitto.

LA PRIMA VOLTA DELL’EGITTO AGLI OTTAVI: AUSTRALIA KO AI RIGORI

Un Egitto mai visto. Salah e compagni sono arrivati dove mai prima: agli ottavi dei Mondiali. Battuta l’Australia ai rigori. Risultato finale 5-3. A Dallas, i tempi regolamentari (e poi i supplementari) si erano chiusi 1-1 per il colpo di testa vincente di Ashour nei primi minuti della partita e poi il pari dei Socceros grazie a un autogol a inizio ripresa.

ALLA COLOMBIA BASTA UNA RETE

Nell’ultima sfida dei 16esimi poi, giocata a Kansas City, alla Colombia è bastata invece una rete di Arias dopo 14 minuti per avere ragione di un Ghana dominato e troppo rinunciatario. Negli ottavi i sudamericani se la vedranno con la Svizzera.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)