Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da una settimana nel lago di Vico

Luigi Cavallari disperso da una settimana dopo il malore nelle acque del lago di Vico, la ministra Roccella: “Grazie per l’affetto in questo momento tragico e lacerante”

Eugenia Roccella rompe il silenzio a una settimana dalla scomparsa del marito, Luigi Cavallari, nel lago di Vico dopo un tuffo da cui non è più riemerso. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità con un post su Facebook parla della vicenda e scrive: “Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie”.

Intanto, proseguono ininterrottamente le ricerche di Cavallari – 84 anni- che sabato 27 giugno, intorno alle 17, si è tuffato da una piccola imbarcazione sulla quale era a bordo con la moglie. “Non mi sento bene” sarebbe riuscito a dire prima di scomparire tra le difficili acque del lago senza riuscire a raggiungere la barca. È stata la stessa ministra Roccella a dare l’allarme.

Secondo quanto riporta ViterboToday, “L’intero specchio d’acqua continua a essere perlustrato in modo sistematico, sia di giorno che di notte. Le pattuglie nautiche scandagliano incessantemente il bacino mentre le squadre a terra monitorano le sponde e i punti ritenuti più sensibili. Particolare attenzione è rivolta anche al Rio Vicano e alla struttura idraulica di presa e regolazione delle acque del lago, con accertamenti nei canali e nei punti di confluenza”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)