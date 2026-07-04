La Maremma, tra terra e mare, a “Linea Med” oggi su Rai 1

Un viaggio che intreccia natura, mare, archeologia, sostenibilità e tradizioni mediterranee, tra Argentario, Orbetello, Talamone e Feniglia, in Toscana. Lo propone “Linea Med”, in onda sabato 4 luglio alle 17.10 su Rai 1. Angela Tuccia aprirà la puntata dalla Giannella, raccontando un territorio sospeso tra terra e mare, dove il Mediterraneo incontra la Maremma toscana tra spiagge selvagge, lagune, borghi affacciati sull’acqua e paesaggi segnati dal vento. Ampia attenzione sarà dedicata all’Oasi Wwf della Laguna di Orbetello, per raccontare un ecosistema prezioso popolato da fenicotteri, aironi e specie migratorie. Il viaggio proseguirà poi a Talamone, alla scoperta del progetto La Casa dei Pesci, museo sommerso nato per proteggere i fondali dalla pesca illegale attraverso sculture che uniscono arte, tutela ambientale e biodiversità.

Giulia Teri incontrerà nel suo percorso la cantante Francesca Alotta, ospite musicale della tappa toscana, per un momento dedicato alla musica e alle emozioni del Mediterraneo.

Arrivando nell’area archeologica di Cosa, città romana affacciata sul Tirreno, Angela Tuccia parlerà del legame tra Mediterraneo, commerci, memoria e civiltà. Spazio anche all’artigianato sostenibile di Orbetello, dove il legno restituito dal mare viene recuperato e trasformato in oggetti unici. Dalla spiaggia della Feniglia, racconterà invece il mare come esperienza di sport, libertà e rispetto dell’ambiente, in un paesaggio dove dune, pineta e acque limpide diventano il simbolo di un equilibrio prezioso tra natura e attività umane.

Spazio poi ai sapori del territorio e ai tutorial green di Daniela Ropolo, con consigli pratici dedicati all’energia rinnovabile, alla gestione idrica e al verde.

Tra lagune, scogliere, antiche rovine, sport del mare e storie di recupero, Linea Med racconterà l’Argentario come un luogo fragile e luminoso, dove il Mediterraneo diventa paesaggio, memoria, identità e futuro.