La lettera di un bambino migrante a Papa Leone XIV : “Ti regalo la mia palla di carta, avevo perso tutto”

Tra i momenti più commoventi del viaggio di Leone XIV a Lampedusa, un dono accompagnato da un biglietto, una toccante lettera di un bambino migrante

Tra i momenti più commoventi il dono al Papa di una palla di carta che un bambino migrante ricevette al suo arrivo a Lampedusa. Insieme al regalo un biglietto: “Caro Papa, sono emozionato di incontrarti. Dieci anni fa la mia storia è iniziata qui a Lampedusa. Ero da solo e avevo perso tutto, soprattutto la mia mamma“, si legge nel foglio scritto a mano. “Mi dicono che ho smesso di piangere solo quando mi hanno dato un pallone fatto di carta, da quel giorno il pallone è rimasto nel mio cuore e io non ho più smesso di giocare”, scrive ancora il piccolo. “Spero tanto che questa palla che ti regalo adesso possa arrivare a un altro bambino e farlo felice proprio come me”, conclude il bambino.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)