I Cammini della Rinascita a “Linea Verde Sentieri” oggi su Rai 1

Prosegue il viaggio di “Linea Verde Sentieri” lungo i Cammini della Rinascita. Nella puntata di oggi Lino Zani e Giulia Capocchi attraverseranno alcuni dei territori più segnati dal sisma del 2016 dell’Appennino centrale

Prosegue il viaggio di “Linea Verde Sentieri” lungo i Cammini della Rinascita. Nella puntata in onda sabato 4 luglio alle 12.30 su Rai1, Lino Zani e Giulia Capocchi attraverseranno alcuni dei territori più segnati dal sisma del 2016 dell’Appennino centrale, seguendo tre percorsi che metteranno in relazione spiritualità, natura, memoria e ricostruzione: il Cammino nelle Terre Mutate, il Cammino di San Giuseppe da Leonessa e il Cammino di San Benedetto.

Il viaggio partirà da Montemonaco, nelle Marche, porta dei Monti Sibillini e punto di partenza di un itinerario che si svilupperà tra paesaggi di grande respiro e comunità che hanno scelto di restare. Da qui, i due conduttori si divideranno. Lino entrerà nel Cammino nelle Terre Mutate, un percorso nato per riportare attenzione e presenza nei territori colpiti dal sisma, attraversando luoghi simbolici come il Valico delle Arette a Ussita, Visso, l’Abbazia di Sant’Eutizio a Preci, Arquata del Tronto e, infine, Castelluccio di Norcia. Incontrerà chi ogni giorno si prende cura dei sentieri, chi ha deciso di investire nella rinascita di questi luoghi, chi custodisce saperi, attività e presìdi capaci di tenere insieme economia locale, accoglienza e identità.

Giulia seguirà, invece, un tratto del Cammino di San Giuseppe da Leonessa, muovendosi tra Montereale, Borbona e Leonessa, lungo un anello che unisce Lazio, Abruzzo e Marche. Sarà un percorso in cui il paesaggio si intreccerà con il senso della restanza, con le storie di chi continua a vivere e lavorare in queste aree interne, trasformando il cammino in una possibilità concreta di relazione, passaggio e nuova vitalità per il territorio. Da Leonessa, Giulia si immetterà poi sul Cammino di San Benedetto, attraverserà Monteleone di Spoleto e si dirigerà verso Norcia, dove il racconto si soffermerà sul valore dei luoghi restituiti alla comunità.

I due percorsi si ricongiungeranno infine nell’altopiano di Castelluccio di Norcia, davanti alla faglia del Monte Vettore, oggi riconosciuta patrimonio geologico mondiale.

La puntata è stata realizzata in collaborazione con il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Linea Verde è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove, Silvia Liberato, Marco Papola, Marta Saviane. Produttore esecutivo Daniela Rainaldi, regia di Eleonora Niccoli.