Dal Perù all’India a “Passaggio a Nord Ovest” oggi su Rai 1

Nel sud del Perù sorge una città inca, disabitata da diversi secoli, ma ancora praticamente intatta: Machu Picchu: scopriamola con “Passaggio a Nord Ovest”

Nel sud del Perù sorge una città inca, disabitata da diversi secoli, ma ancora praticamente intatta: Machu Picchu. Scoperta all’inizio del XX secolo a più di 2.400 metri di altitudine, attira ogni anno un milione di visitatori da tutto il mondo per ammirare le capacità di questa potente civiltà. Nel nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, in onda sabato 4 luglio alle 15.00 su Rai 1, grazie ai migliori esperti e a spettacolari animazioni 3D, si andrà alla scoperta dei segreti della costruzione di Machu Picchu e del genio dei suoi costruttori.

Alberto Angela ripercorrerà, inoltre, la storia di una donna che ha battuto diversi record importanti, ma non è una sportiva: prima donna a ricevere un dottorato di ricerca in Francia, la prima a vincere un premio Nobel e, ancora oggi, l’unica persona ad aver vinto due premi Nobel in discipline diverse. La prima donna ad aver insegnato alla prestigiosa università della Sorbona di Parigi e la prima donna ad essere stata sepolta al Pantheon. Questa donna straordinaria è Marie Curie.

A seguire, si prosegue per Lucca e precisamente nel suo Duomo, un gioiello architettonico che custodisce altri tesori come il Volto Santo, un crocifisso ligneo di grandi dimensioni gelosamente conservato dal 1484, oggetto di pellegrinaggio lungo la Via Francigena e posto all’interno di un tempietto. Quattro sono stati gli anni impiegati per un grande restauro a opera di grandissimi professionisti che hanno svelato non solo alcune caratteristiche costruttive, ma anche sulla sua datazione.

Il viaggio continuerà in India, precisamente nello stato del Kerala la cui straordinaria bellezza coniuga modernità e tradizione, un luogo in cui le comunità vivono in armonia. In particolare, si assiste al festival del Theyyam ovvero la “danza divina”: i danzatori che indossano abiti rituali, copricapi elaborati e magnifici ornamenti, incarano gli dèi, interagiscono con i fedeli offrendo loro protezione e benedizioni.

Per la rubrica “Passaggio alla Mostra” si andrà a Udine per visitare “Impressionismo e modernità. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur”, un progetto espositivo di rilevanza internazionale che porta in Friuli-Venezia Giulia oltre 80 opere dei più grandi maestri dell’arte moderna europea. Tra le opere esposte, alcuni capolavori – tra gli altri – di Vincent Van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee e Giorgio de Chirico.

“Passaggio a nord ovest” è anche online su RaiPlay.it