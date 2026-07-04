“Cinema e Luce” su Rai 3 oggi è in Ciociaria

È dedicato alla Ciociaria, terra affascinante, spesso sottovalutata, ma profondamente legata alla storia del cinema italiano, il secondo appuntamento, con “Cinema e Luce”, condotto da Elena Ballerini e in onda sabato 4 luglio alle 15.25 su Rai 3. Il programma, alla scoperta dei luoghi del Lazio che hanno fatto da sfondo a celebri produzioni cinematografiche e televisive, parte, questa settimana, da Vittorio De Sica, nato a Sora, e dal suo intenso rapporto con la sua terra d’origine, che ha ispirato il capolavoro premio Oscar “La Ciociara”.

Seguirà un omaggio a Marcello Mastroianni. Oltre a raccontarne il percorso artistico e umano, Elena Ballerini andrà nei luoghi simbolo della sua terra: Isola del Liri, Fontana Liri e la vicina Abbazia di Casamari e molti altri luoghi incredibili del sud del Lazio. Il finale è dedicato a un altro ciociaro indimenticabile, Nino Manfredi, e alla sua Castro de Volsci, con tante curiosità da scoprire.

Sarà un viaggio tra borghi, natura, storia ed emozioni, in un territorio che ha ospitato importanti produzioni cinematografiche e numerose fiction Rai, affermandosi nel tempo come fonte d’ispirazione per registi, attori e creativi. Attraverso racconti, testimonianze e immagini suggestive, “Cinema e Luce” mette in evidenza il profondo legame tra il patrimonio culturale e paesaggistico della Ciociaria e il mondo dell’audiovisivo, valorizzando luoghi che continuano a conquistare il pubblico e i professionisti del settore.