A Sua Immagine su Rai 1 va alla scoperta dei Giardini Vaticani

Una visita al “polmone verde” della Santa Sede, da secoli un luogo di preghiera, meditazione e straordinaria bellezza paesaggistica: i Giardini Vaticani. Lo propone Lorena Bianchetti in “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 4 luglio alle 16.00 su Rai 1.

Il racconto si snoda lungo i sentieri del giardino all’italiana, dove la geometria delle siepi si intreccia con la storia del papato. Tra le tappe principali: la Casina di Pio IV, autentico gioiello dell’architettura rinascimentale e attuale sede della Pontificia Accademia delle Scienze. A illustrarne i segreti e il valore simbolico è Monsignor Dario Edoardo Viganò. Il percorso prosegue presso la Grotta di Lourdes, angolo di profonda devozione mariana nel cuore del Vaticano, fedele riproduzione di quella francese, dove i Pontefici si ritirano abitualmente in preghiera. Sosta anche presso la Fontana della Galera, imponente opera idraulica e scultorea che testimonia l’ingegno dei secoli passati.

Ad approfondire la genesi e l’evoluzione storica di questi luoghi è Alessandra Rodolfo, curatrice del Reparto per l’Arte dei Secoli XVII e XVIII dei Musei Vaticani, che offre una lettura storico-artistica dell’intero complesso. Paolo Balduzzi, invece, porta i telespettatori a Frascati alla scoperta di Villa Mondragone. Un tempo residenza pontificia, la villa è legata a momenti cruciali della storia della Chiesa e della scienza, tra cui la riforma del calendario gregoriano.

Per “Le Ragioni della Speranza”, invece, continua il viaggio di don Giordano Goccini e i suoi ragazzi lungo le antiche vie di pellegrinaggio europee, conducendo i telespettatori alla scoperta del Cammino di San Colombano, un itinerario che attraversa luoghi ricchi di storia, spiritualità e cultura. La prima tappa si svilupperà nello scenario della Valle di Chiavenna: un itinerario scandito da incontri significativi, storia e memoria attraverso due momenti particolarmente intensi. Il primo sarà dedicato al ricordo di suor Maria Laura Mainetti, la religiosa uccisa nel 2000 e proclamata beata nel 2021, esempio di carità e perdono. Il secondo momento sarà dedicato alla figura di San Colombano, monaco irlandese del VI secolo, tra i grandi evangelizzatori dell’Europa. Don Giordano e i ragazzi incontreranno Mauro Steffenini, presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa, che illustrerà il percorso del Cammino di San Colombano e approfondirà il ruolo storico e spirituale del santo. “A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.