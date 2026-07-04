A Positano la scalinata diventa una cascata, il video è virale

A Positano la scalinata diventa una cascata: il maltempo nella costiera amalfitana diventa un video virale su Instagram, lo hanno postato due ‘vip’ stranieri
“Sei venuto a Positano per vedere il panorama.. ma per un caso del destino hai prenotato l’esperienza delle cascate”: è questa la didascalia il video – diventa virale virale su Instagram – in cui si vede una scalinata di Positano trasformarsi in una vera cascata di acqua scrosciante durante un mezzo nubifragio che si è abbattuto sull’incantevole paesino della costiera amalfitana. Il video è stato postato dal giornalista Jonathan Vigliotti e dal creatore digitale Ivan Carrillo, entrambi molto conosciuti, insieme in vacanza a Positano. Nel video si vede Vigliotti risalire a piedi nudi una scalinata di Positano totalmente invasa dall’acqua che scende dall’alto come fosse una cascata.
In Campania resta alta l‘allerta temporali, che tra l’altro espone anche la Costiera Amalfitana a un rischio idrogeologico.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)