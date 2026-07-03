Dopo il successo del debutto, venerdì 3 luglio torna il Terme dei Papi Summer Live Show con I Carta Bianca

È partita con uno straordinario successo la prima edizione del Terme dei Papi Summer Live Show – Notti di Musica e Comicità, trasformando la suggestiva piscina monumentale delle Terme dei Papi in un autentico teatro a cielo aperto.

La risposta del pubblico è andata ben oltre ogni aspettativa. Centinaia di persone hanno scelto di vivere una serata diversa dal solito, assistendo allo spettacolo immersi nella piscina monumentale, sorseggiando un aperitivo a bordo vasca o gustando le eccellenti proposte gastronomiche dei ristoranti delle Terme. Un’atmosfera elegante, rilassante e coinvolgente che ha saputo fondere benessere, intrattenimento e convivialità in un’esperienza unica nel panorama estivo.

Grande protagonista della serata inaugurale è stato Andrea Dianetti, che con la sua travolgente simpatia e le sue irresistibili battute ha regalato oltre due ore di spettacolo, conquistando il pubblico con un susseguirsi di risate, applausi e momenti di autentico divertimento. Il calore dei presenti ha confermato il successo di una formula originale che unisce spettacolo dal vivo, musica, buona cucina e il fascino di una location esclusiva.

Il successo del debutto consacra il Terme dei Papi Summer Live Show – Notti di Musica e Comicità come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026 e rilancia con ancora maggiore entusiasmo il secondo appuntamento della rassegna.

Venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21,20 il palco delle Terme dei Papi accoglierà I Carta Bianca, il brillante duo comico-musicale formato da Lucio Dal Maso e Daniele Graziani, conosciuto dal grande pubblico per le partecipazioni a importanti trasmissioni televisive dedicate alla comicità come Italia’s Got Talent, Eccezionale Veramente su La7, oltre ai prestigiosi laboratori di Colorado Lab e Zelig Lab, autentiche fucine dei migliori talenti della comicità italiana. Apprezzati per la capacità di fondere sketch, canzoni e improvvisazione in uno spettacolo dal ritmo coinvolgente e popolare, porteranno alle Terme dei Papi il loro nuovo lavoro “Meglio di niente”, una brillante rivista comica che coinvolge il pubblico in un vortice di gag, musica dal vivo e comicità senza filtri.

Con il loro stile inconfondibile, affinato negli anni tra teatro e televisione, Lucio e Daniele accompagneranno gli spettatori in un viaggio ironico dentro le piccole e grandi mancanze della vita quotidiana. In un mondo in cui tutti rincorrono qualcosa in più – più tempo, più successo, più certezze – i due artisti dimostrano come proprio il divario tra aspettative e realtà possa trasformarsi nel motore di una comicità intelligente, surreale e universale.

Tra dialoghi paradossali, improvvisazioni, canzoni e il loro irresistibile botta e risposta, lo spettacolo attraversa i rapporti umani, le contraddizioni del presente, le grandi tragedie della storia e quelle, molto più divertenti, della vita di tutti i giorni. Un racconto ironico che invita a sorridere delle nostre insoddisfazioni e a riscoprire il valore di ciò che resta. Perché, se dalla vita non si può avere tutto, ridere è sempre meglio di niente.

Anche questa volta il pubblico potrà scegliere di assistere allo spettacolo dalla piscina monumentale, sorseggiando un aperitivo a bordo vasca oppure gustando una cena nei ristoranti delle Terme, vivendo un’esperienza esclusiva che unisce relax, benessere e grande intrattenimento sotto il cielo estivo.

Dopo il bagno di folla e gli applausi che hanno accompagnato la serata inaugurale, l’attesa per il secondo appuntamento è già altissima. Le Terme dei Papi sono pronte ad accogliere nuovamente il pubblico per un’altra notte di musica, comicità e divertimento, confermando il Terme dei Papi Summer Live Show – Notti di Musica e Comicità come una delle novità di maggior successo dell’estate 2026.

I biglietti sono disponibili cliccando qui: termedeipapi.it/summerliveshow, dove è possibile trovare tutte le informazioni sia sulla serata di questo venerdì 3 luglio, che sui successivi appuntamenti della rassegna e sulle diverse formule di partecipazione proposte.

Il 3 luglio 2026 sarà possibile accedere alla piscina monumentale delle Terme dei Papi, dalle ore 20:00, lo spettacolo dei Carta Bianca inizierà alle ore 21,30.