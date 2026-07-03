The Knot rivela le sue predizioni sul matrimonio più atteso del decennio

Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce

Nel corso degli anni, gli editor di The Knot hanno osservato e raccontato migliaia di matrimoni, ma nessuno ha catalizzato l’attenzione internazionale quanto le attesissime nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. Le cosiddette “nozze reali d’America” sono attese nel corso dell’estate, dopo l’annuncio del fidanzamento della coppia nell’agosto 2025.

Siamo convinti che Taylor Swift e Travis Kelce sceglieranno un “matrimonio decostruito”, un concetto che The Knot ha definito e introdotto per la prima volta nel 2024.

“Matrimonio decostruito” (in inglese Deconstructed Wedding): un modello di celebrazione che supera la tradizionale sequenza cronologica degli eventi nuziali. Le coppie che scelgono questo approccio distribuiscono i momenti simbolici del matrimonio lungo l’intero periodo di fidanzamento, generalmente della durata di circa 15 mesi. In molti casi, ciò si traduce in una cerimonia privata o in un matrimonio intimo, seguiti successivamente da un ricevimento.

Nel caso della celebre coppia, The Knot prevede un percorso articolato in diversi momenti celebrativi destinati a segnare l’inizio della loro vita coniugale. Il modello del Deconstructed Wedding sta infatti riscuotendo un crescente interesse anche tra le celebrità (come dimostrano, ad esempio, Dua Lipa e Callum Turner). Con l’iper-personalizzazione al centro della scena, le coppie desiderano progettare celebrazioni capaci di stupire i propri invitati, costruendo un calendario di eventi che rifletta gusti profondamente personali e ponderati. In quest’ottica, è plausibile immaginare che Taylor Swift e Travis Kelce sceglieranno di scambiarsi le promesse in forma privata, condividere un momento in tribunale, e celebrare successivamente l’unione con una cerimonia formale insieme ai propri cari. Riteniamo inoltre probabile che la coppia organizzi una grande festa o più di una per celebrare questo nuovo inizio.

Pianificazione

Una vera mastermind, oltre che poetessa e paroliera lei stessa. I fan della sua musica lo sanno bene: a Taylor Swift piace raccontare storie, tanto che ama definirsi “la vostra insegnante di inglese” e una poetessa. Naturalmente, l’intero matrimonio sarà costruito attorno a un racconto, con una narrazione in divenire e un immaginario all’altezza.

Qual è esattamente questa storia precisa? Gli editor prevedono che il concetto di “romantica incorreggibile” sarà presente in tutti i dettagli del suo matrimonio. (Forse “Love Story” potrebbe emergere con elementi che mescolano l’Old Money e un tocco alla Elizabeth Taylor.)

Swift lascerà fare ai professionisti, e ai migliori. Una lista affidabile di persone che organizzano matrimoni da tanto tempo. Tuttavia, non si tratterà dei nomi più appariscenti; anche Swift stessa, se ricordiamo bene, ha scelto un designer meno conosciuto per il suo anello di fidanzamento. La coppia sceglierà professionisti con una solida reputazione nell’esecuzione, ma che agiscono con maggiore discrezione. Del resto, è questo il loro stile.

Lo stile del matrimonio

Swift ha attraversato una serie di ere, eppure sentiamo che l’estetica del suo matrimonio prenderà una direzione più fiabesca, con tocchi dorati. Il tema? Prevediamo un’estetica fiabesca e regale – uno sviluppo e allo stesso tempo un allontanamento da 1989, ma che continua a evocare un’atmosfera onirica. Swift è da tempo affascinata dalla Gilded Age, da cui deriva il tocco dorato, ma per lei l’amore è etereo e delicato, e possiamo aspettarci che questo si traduca in tonalità più fredde e morbide per il matrimonio. Il suo matrimonio tenderà più all’intramontabile che al trendy. Ci sarà un momento floreale importante, simile a quello del fidanzamento. Questa è una sposa che non lesinerà su fiori e steli, per ispirare anche altre coppie a creare un paesaggio da sogno per i propri matrimoni.

Per la palette di colori, Esther immagina un lilla tenue, blu polverosi con tocchi metallici e iridescenti.

Si prevede che le composizioni floreali saranno una versione amplificata dell’arco di proposta nel giardino di Travis Kelce. Immaginiamo che il suo team creerà installazioni di ortensie viola, rari e iridescenti anthurium lilla, peonie e rose da giardino nelle tonalità rosa e avorio, glicine a cascata, e molto altro.

La direzione creativa di questo matrimonio sarà estremamente curata, data la possibilità di Swift di poter accedere ai migliori wedding designer, capaci di colmare il divario tra i suoi sogni più sfrenati e l’esperienza concreta di un matrimonio a servizio completo.

La cerimonia e il ricevimento

Swift dà molta importanza all’energia e a come le persone si sentono. Sappiamo che vorrà lo stesso effetto anche per i suoi ospiti (la maggior parte delle coppie, il 90% per la precisione, dà priorità all’esperienza degli invitati). Per Taylor, è probabile che abbia lavorato con il suo team di wedding planning con grande precisione su come gli ospiti vivranno l’intera esperienza del matrimonio. Sarà una vera sorpresa a ogni angolo.

Una delle domande che suscita maggiore curiosità è: cosa indosserà? Gli editor di The Knot immaginano Taylor Swift protagonista di più cambi d’abito nel corso dei diversi appuntamenti che accompagneranno le celebrazioni nuziali (qui le nostre previsioni sugli stilisti). L’abito della cerimonia, tuttavia, sarà il vero protagonista. Sebbene molti ipotizzino un sontuoso abito da principessa con ampia gonna, secondo gli editor di The Knot saranno invece la semplicità, l’eleganza e la raffinatezza a definire la scelta della cantante. Tra le maison considerate più accreditate figurano Ralph Lauren – già scelto da Swift in occasione del fidanzamento – Sarah Burton per Givenchy , i cui più recenti look da red carpet sembrano anticipare la direzione del suo guardaroba nuziale, e Vivienne Westwood , con un abito in crêpe di seta caratterizzato dall’inconfondibile corsetteria che contraddistingue la maison. Perché? Negli ultimi mesi Taylor Swift ha sfoggiato look sempre più sofisticati e ricercati, caratterizzati da tessuti preziosi, silhouette essenziali e dettagli dall’estetica spiccatamente bridal, segnando un’evoluzione stilistica rispetto all’immagine che ha definito gran parte dell’ultimo decennio.

Gli editor di immaginano Taylor Swift protagonista di più cambi d’abito nel corso dei diversi appuntamenti che accompagneranno le celebrazioni nuziali (qui le nostre previsioni sugli stilisti). L’abito della cerimonia, tuttavia, sarà il vero protagonista. Sebbene molti ipotizzino un sontuoso abito da principessa con ampia gonna, secondo gli editor di saranno invece la semplicità, l’eleganza e la raffinatezza a definire la scelta della cantante. Tra le maison considerate più accreditate figurano – già scelto da Swift in occasione del fidanzamento – , i cui più recenti look da red carpet sembrano anticipare la direzione del suo guardaroba nuziale, e , con un abito in crêpe di seta caratterizzato dall’inconfondibile corsetteria che contraddistingue la maison. Da sempre, Swift utilizza moda e beauty come strumenti di narrazione. Per questo motivo, ogni scelta estetica del giorno delle nozze sarà presumibilmente studiata nei minimi dettagli, con un approccio raffinato, senza tempo e profondamente coerente con la sua identità artistica. Per quanto riguarda l’hairstyling e il colore dei capelli, gli editor di The Knot prevedono un look naturale e luminoso, in linea con le sue apparizioni più recenti. È probabile che abbandoni le tonalità biondo platino del passato a favore di sfumature più morbide e autentiche. Per la cerimonia, immaginiamo un raccolto basso con frangia, accompagnato da un make-up essenziale: niente rossetto rosso, ma tonalità rosa delicate capaci di valorizzarne la naturale eleganza. Il ricevimento e l’after party, invece, potrebbero segnare un cambio di stile. È proprio in quel momento che potrebbe fare il suo ritorno l’iconico rossetto rosso, cifra distintiva della sua immagine pubblica

Il guardaroba di Travis Kelce: Anche Travis Kelce è noto per il suo stile personale e per la predilezione verso look audaci e contemporanei. Secondo le previsioni degli editor di The Knot, il campione della NFL sceglierà diversi cambi d’abito nel corso delle celebrazioni: alcuni dal gusto più moderno ed elegante, in perfetta armonia con la sposa, altri più originali e giocosi, capaci di esprimere la sua personalità. Tra le maison considerate più probabili figurano Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Louis Vuitton. Cena delle prove: un completo color bordeaux o merlot Matrimonio: una spilla gioiello su un look menswear inaspettato

Anche Travis Kelce è noto per il suo stile personale e per la predilezione verso look audaci e contemporanei. Secondo le previsioni degli editor di The Knot, il campione della NFL sceglierà diversi cambi d’abito nel corso delle celebrazioni: alcuni dal gusto più moderno ed elegante, in perfetta armonia con la sposa, altri più originali e giocosi, capaci di esprimere la sua personalità. Le lettere scritte a mano saranno un elemento presente: Swift e Kelce amano la loro comunità. Sentiamo che ogni ospite riceverà qualcosa di speciale che richiama l’amato hobby di Swift, la panificazione con lievito madre (sourdough). Inoltre, ogni ospite riceverà una vera e propria lettera d’amore su ciò che rappresenta per la coppia, sigillata con la ceralacca.



La personalizzazione sarà il filo conduttore dell’intera celebrazione

Taylor Swift e Travis Kelce hanno sempre dimostrato una particolare attenzione nei confronti della propria comunità di amici e affetti. Per questo motivo, The Knot prevede che ogni invitato riceverà un dono altamente personalizzato.

Tra le ipotesi più suggestive vi è un omaggio ispirato alla passione di Taylor Swift per la preparazione del pane a lievitazione naturale (sourdough), accompagnato da una lettera manoscritta dedicata a ciascun ospite, sigillata con ceralacca come simbolo di gratitudine e affetto.

L’attenzione ai dettagli caratterizzerà ogni momento dell’evento, dalla cerimonia al ricevimento, attraverso elementi personalizzati capaci di raccontare la storia della coppia.

I loro gatti, Benjamin, Meredith e Olivia, saranno inclusi come Easter egg in tutto il matrimonio, che si tratti di illustrazioni personalizzate, sui programmi e sui menù, con leggeri riferimenti alla sua famiglia a quattro zampe.

Cocktail personalizzati con il loro nome

Cocktail personalizzati – English Teacher; Gym Teacher

A Taylor & Travis custom wedding crest (T&T, or a simple T)

Uno stemma nuziale personalizzato per Taylor & Travis (T&T, o una semplice T)

Musica ed entertainment: un’esperienza immersiva: La musica sarà uno degli elementi centrali della celebrazione. Secondo gli editor di The Knot, Taylor Swift e Travis Kelce investiranno in un programma musicale estremamente articolato, capace di accompagnare gli ospiti durante ogni fase della giornata.

L’intrattenimento potrebbe includere un chitarrista o un violinista solista per i momenti più intimi, una jazz band, un quartetto d’archi o un’orchestra per la cerimonia, una live band per il ricevimento e un DJ per la festa finale. Considerando il profondo legame di Taylor Swift con la musica e il suo status di artista donna più pagata al mondo, è difficile immaginare che questo aspetto venga lasciato al caso. È il suo matrimonio, del resto.

Alcune Swiftie, consapevoli del significato speciale che i bracciali rivestono nella carriera dell’artista, ipotizzano che un laboratorio di bracciali permanenti o un bracelet bar in oro 18 carati e diamanti possa essere il regalo esperienziale riservato agli ospiti.

All’afterparty, non ci sorprenderebbe se Taylor Swift in persona si sedesse al pianoforte, o se i fratelli Kelce avessero in serbo un’esibizione a sorpresa. Sappiamo comunque che Taylor e Travis sanno fare festa, e quel ricevimento e afterparty saranno pieni di divertimento. Sarà una festa carica di energia.

Swift e Kelce opteranno per una lista di nozze benefica o per una donazione consistente a nome di ogni ospite. Per questa coppia generosa, l’idea sarà dare piuttosto che ricevere.