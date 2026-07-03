Taylor Swift si sposa oggi con Travis Kelce, nozze top secret al Madison Square Garden

La pop star e il campione di football avevano annunciato le nozze nell’agosto scorso, a circa due anni dall’inizio della relazione

Tutto pronto a New York per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. Le nozze più attese dell’anno sono in programma oggi al Madison Square Garden. L’evento, che si terrà all’interno dell’iconica arena della Grande Mela, si preannuncia sontuoso, anche se non ci sono conferme ufficiali su orari e modalità.

La pop star mondiale e il campione di football americano avevano annunciato le nozze nell’agosto scorso, a circa due anni dall’inizio della loro relazione.

Un permesso comunale ottenuto dall’Associated Press indica che la cerimonia dovrebbe iniziare alle 17 (quando in Italia saranno nel 23) e proseguire fino alle 4 del mattino successivo. Il mistero più grande riguarda però proprio la scelta del Madison Square Garden.

Al Madison Square Garden sono attesi amici stretti e familiari della coppia, insieme a diverse centinaia di invitati, che prenderanno parte a quella che si preannuncia come una cerimonia spettacolare all’interno della celebre arena newyorkese. Molti dettagli sul matrimonio restano ancora sconosciuti e un funzionario delle forze dell’ordine informato sul piano di sicurezza aveva già riferito all’AP che una cena di prova più raccolta si sarebbe svolta giovedì sera.