Su Rai 2 in replica la prima stagione di “Noi” con gli episodi 7 e 8: la trama

In replica stasera su Rai 2 torna la fiction “Noi” con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano: la trama degli episodi 7 e 8

Venerdì 3 luglio 2026 nuovo appuntamento in replica con “Noi”, la fiction tratta dalla serie televisiva statunitense ‘’This is us’’ creata da Dan Fogelman, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano.

Nell’episodio 7 “La baita”, ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riuscisse a perdonarla. La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due.

Nell’episodio 8 “La casa”, siamo a metà anni ’80. Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati non senza un certo scompiglio che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre.