Sono arrivati su Discovera i nuovi pacchetti di gite in Liguria, per vivere una giornata di mare in totale relax, senza lo stress del traffico

Il caldo estivo è arrivato e con esso il desiderio di fuga dalla città, per godersi una giornata di relax al mare tra lettino, sole, bagni e aperitivi sulla spiaggia.

Su Discovera, la prima piattaforma di experience mobility, che offre al pubblico pacchetti di gite in treno per visite a musei e città d’arte, gite ai laghi, ad eventi e festival, sono arrivati i “treni del mare”, per raggiungere comodamente alcune località balneari della Liguria (e prossimamente altre regioni italiane) senza lo stress del traffico, delle code in autostrada e del parcheggio dell’automobile, intoppi purtroppo molto frequenti, che possono trasformare la gita in un incubo!

Discovera è “the easy way to go”, il modo facile e smart di vivere una giornata spensierata e ricca di emozioni ed è già stata scelta oltre 23.000 persone nell’ultimo anno, che hanno acquistato più di 55.000 pacchetti combinati treno ed esperienza, interpretando un nuovo modo di viaggiare e vivere il territorio, un modello diverso e più evoluto, nel pieno rispetto dell’ambiente, perché non prevede l’utilizzo di un mezzo privato, modello già ben collaudato in tanti paesi stranieri.

I “treni del mare” offrono un pacchetto completo composto da biglietto del treno[1] + ingresso allo stabilimento balneare + lettino e ombrellone, per godere appieno della giornata al mare, senza pensieri.

Ecco i primi pacchetti online, ma l’offerta è in continuo aggiornamento e sono in arrivo altre destinazioni:

Il pacchetto di coppia include viaggio in treno + ingresso per due persone, 1 ombrellone e 2 lettini ai Bagni Sporting di Sestri Levante, nel cuore della meravigliosa Baia delle Favole a Sestri Levante.

Il pacchetto singolo include viaggio in treno + ingresso per una persona, un ombrellone e un lettino ai Bagni Torino di Savona, nella splendida riviera di ponente.