Oroscopo di oggi, venerdì 3 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 3 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Bell’atmosfera, con la Luna armonica a Nettuno e Plutone che rilancia l’idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Se il tempo lo permette, organizziamo una gita al mare o un picnic all’aperto con annessa partita di calcetto.
Toro
Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Grazie a degli incontri, per chi ha il cuore libero ci sono eccellenti promesse. Turbolenze nella coppia.
Gemelli
Opposta a Urano, la Luna solletica il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. In treno e nei luoghi più affollati, teniamo d’occhio portafogli e cellulare a gran rischio di smarrimento.
Cancro
Canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma, per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Non mettiamo troppa carne al fuoco, per non trovarci poi in affanno nel gestire le numerose incombenze.
Leone
All’estero, in vacanza o in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate e di buonumore. Un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Mettiamo le risorse al servizio di uno scopo sociale e circondiamoci di persone animate dallo stesso interesse.
Vergine
Non è un sabato riposante, zeppo com’è di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. L’intervento tempestivo di un amico fidato ci aiuta a riprendere in mano il controllo della situazione.
Bilancia
Una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo, è sorprendente ritrovarci cambiati nell’aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell’animo. Un magico intreccio di romanticismo e sensualità potrebbe regalarci un’emozionante e intrigante avventura.
Scorpione
Buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. In campo sentimentale, qualcosa sembra muoversi. Situazioni insolite, entusiasmanti, romantiche e intriganti.
Sagittario
Chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Dalla nostra parte abbiamo fantasia e sensibilità, mettiamoli a frutto per capire e rispettare i tempi degli altri.
Capricorno
L’unione con l’amato vacilla? Rafforziamo l’intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Dedichiamoci all’ozio, un passatempo piuttosto insolito per noi, ma benefico per rigenerare corpo e mente.
Acquario
Una giornata divertente in virtù della Luna in sestile dal Sagittario. Una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Bene i contatti, gli studi, gli spostamenti e i nuovi incontri. Facciamo un salto a una festa in piazza.
Pesci
Non sono ore queste fra le più serene, con la Luna in posizione storta. La libertà d’azione è limitata, l’accordo con familiari e colleghi complicato. Disaccordi con la persona amata registrano difficoltà nell’organizzazione delle vacanze o di un viaggio.