Modiali: Messi, Salah e Diaz protagonisti nella fase conclusiva dei sedicesimi

I sedicesimi di finale si concludono con tre partite: Argentina-Capo Verde, Colombia-Ghana e Australia-Egitto

Dopo cinque giorni ricchi di azione, i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 raggiungono il loro culmine con altre tre partite avvincenti.

Si inizia a Dallas, dove l’Australia affronta l’Egitto, con entrambe le squadre che puntano a vincere per la prima volta una partita a eliminazione diretta ai Mondiali.

Poi tocca all‘Argentina, che affronta la rivelazione del torneo, Capo Verde, a Miami, dove Lionel Messi cercherà di segnare per l’ottava partita consecutiva di Coppa del Mondo nella sua città d’adozione, un record assoluto. La nazionale africana è rimasta imbattuta nella fase a gironi ed è riuscita a pareggiare 0-0 contro i campioni d’Europa della Spagna, quindi non sorprende che il ct Bubista non si lasci intimorire dalla difficoltà dell’impresa, come ha dichiarato: “Per noi, niente è impossibile”.

La giornata si conclude poi a Kansas City, dove la Colombia affronterà il Ghana. I sudamericani hanno iniziato in modo davvero impressionante, conquistando il primo posto nel Gruppo K davanti al Portogallo con sette punti, ma dovranno affrontare una sfida difficile contro il Ghana, che ha dimostrato di essere ben organizzato in difesa sotto la guida del veterano del torneo Carlos Queiroz e letale in contropiede grazie alla velocità e alla potenza di Antoine Semenyo.