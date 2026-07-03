Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Contratto fino al 2029

Il mister è reduce da un quinto posto con il Milan

Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. “Benvenuto, mister Allegri!” scrive la società partenopea.

La carriera di Max

Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel ’97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro.

Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024.

Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto.