Il film “Il mio giardino persiano” stasera su Rai 3: ecco la trama

In prima serata su Rai 3 in onda il film “Il mio giardino persiano” dei registi Behtash Sanaeeha e Maryam Moqaddam: ecco la trama

Mahin ha 70 anni e conduce una vita solitaria. Vedova da tempo, ha due figli che vivono all’estero e che lei non può più andare a trovare poiché l’età avanzata le impedisce di ottenere il visto per uscire dal paese. Le sue giornate scorrono tutte uguali, finché, durante una chiacchierata con le amiche, si riaccende una scintilla nel suo cuore. Mahin decide di tornare a vivere e lo fa compiendo un gesto inatteso: invita a casa sua lo sconosciuto Faramarz, un tassista suo coetaneo che vive una vita altrettanto segnata dalla solitudine. Quel primo passo aprirà la strada ad una serata sorprendente ed imprevedibile.

E’ la trama del film “Il mio giardino persiano” in onda venerdì 3 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 3.