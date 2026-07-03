Fuori il videoclip di “Me and You”: l’assisana Elisa Benvenuto lancia il suo terzo singolo

Elisa Benvenuto, artista di talento che a soli 16 anni si è già distinta per il suo stile riconoscibile, pubblica “Me and You”, il suo terzo brano inedito, accompagnato da un videoclip dal sapore estivo

Elisa Benvenuto, artista di talento che a soli 16 anni si è già distinta per il suo stile riconoscibile, pubblica “Me and You”, il suo terzo brano inedito, accompagnato da un videoclip dal sapore estivo e a tratti spagnoleggiante, con la regia di Manuel Bongiorni, girato nel centro storico di Piacenza ed impreziosito dalla coreografia della ballerina Martina Vitelli. “Me and You” è una fusione tra bossanova e pop d’autore, con sfumature latin, presentato in anteprima durante il contest “SpotMusic Fest” a Milano.

Questa nuova tappa del suo viaggio, è un inno alla purezza dei sogni e all’amore autentico per la musica. Un racconto intimo e personale, scritto con Daniele Piovani, ed arrangiato da Alioscia Arioli presso AlyStudio a Milano, distribuito da Believe che esplora il legame profondo tra l’individuo e la propria passione. Il brano è stato mixato e masterizzato da Cristian Gavina, supportato dalla vocal-coach Deborah Blumetti, e sarà protagonista durante l’estate della giovane cantautrice di Assisi, che la vedrà impegnata in eventi dal vivo e aperture di concerti in tutta Italia, per artisti di rilievo nazionale.

Guarda il videoclip di “Me and You”

https://youtu.be/vpSScVPykyU

Elisa Benvenuto racconta così “Me and You”: “Desidero che questo brano possa essere il vostro compagno di viaggio, per chiunque abbia un sogno nel cassetto. Quando canto mi sento libera, come se volassi, ed è quella la mia dimensione, il mio rifugio dal quale non vorrei più andar via. Avere un sogno da custodire e proteggere, impegnandosi giorno dopo giorno per cercare di realizzarlo, è la forma d’amore più pura che conosco in questa fase della mia vita, e con questa canzone spero di poter dare a chi mi supporta sui social e nella vita, uno stimolo in più per poterci credere, sempre”.

Biografia

Elisa Benvenuto è una cantautrice pop/soul, amante del blues e del jazz. Classe 2009, vive ad Assisi, in provincia di Perugia.

Suona il pianoforte e il clarinetto, proprio come i suoi genitori, da cui la passione è stata trasmessa fin dai primi anni di età. Il desiderio di cantare arriva invece come sfogo personale, dettato da un momento difficile, nel quale proprio il canto ne è stato il rifugio, e da lì ha iniziato un percorso didattico anche a livello vocale.

Ha partecipato a diversi concorsi musicali nazionali, tra cui il “Cantagiro”, “Sanremo Junior”, e altri a livello locale, come band. Finalista nazionale al “Tour Music Fest 2025” nella categoria “Junior Singer”.

Dal 2025 è seguita artisticamente dall’autore e produttore milanese Daniele Piovani, con il quale scrive e realizza il suo primo inedito “Al di là del mare”, a cui segue “Nuvole blu”, una canzone nata per sensibilizzare la sofferenza dei bambini vittime di guerra, progetto che viene presentato e supportato dalla presidenza della Regione Umbria.

A Settembre 2025 partecipa al programma televisivo “Tú sí que vales” presentando nella prima puntata una versione di “Bohemian Rhapsody” e arrivando in semifinale.

Nel 2026 viene selezionata per il contest nazionale SpotMusic Fest, e nell’estate sono previste le prime aperture di concerti per artisti di rilievo nazionale.

L’obiettivo di Elisa è quello di potersi riconoscere nelle proprie canzoni, portando il proprio messaggio musicale e il proprio stile vocale alle persone, attraverso storie autentiche e personali, con protagonista la musica, in tutta la sua essenza. Sui social è molto attiva, condividendo insieme al suo produttore ogni momento del processo creativo dei suoi brani, creando una connessione autentica e diretta con il suo primo pubblico.