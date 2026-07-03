Fuori il videoclip di “Me and You”: l’assisana Elisa Benvenuto lancia il suo terzo singolo


Elisa Benvenuto, artista di talento che a soli 16 anni si è già distinta per il suo stile riconoscibile, pubblica “Me and You”, il suo terzo brano inedito, accompagnato da un videoclip dal sapore estivo

elisa benvenuto video

Elisa Benvenuto, artista di talento che a soli 16 anni si è già distinta per il suo stile riconoscibile, pubblica “Me and You”, il suo terzo brano inedito, accompagnato da un videoclip dal sapore estivo e a tratti spagnoleggiante, con la regia di Manuel Bongiorni, girato nel centro storico di Piacenza ed impreziosito dalla coreografia della ballerina Martina Vitelli. “Me and You” è una fusione tra bossanova e pop d’autore, con sfumature latin, presentato in anteprima durante il contest “SpotMusic Fest” a Milano.

Questa nuova tappa del suo viaggio, è un inno alla purezza dei sogni e all’amore autentico per la musica. Un racconto intimo e personale, scritto con Daniele Piovani, ed arrangiato da Alioscia Arioli presso AlyStudio a Milano, distribuito da Believe che esplora il legame profondo tra l’individuo e la propria passione. Il brano è stato mixato e masterizzato da Cristian Gavina, supportato dalla vocal-coach Deborah Blumetti, e sarà protagonista durante l’estate della giovane cantautrice di Assisi, che la vedrà impegnata in eventi dal vivo e aperture di concerti in tutta Italia, per artisti di rilievo nazionale.

Guarda il videoclip di “Me and You”

https://youtu.be/vpSScVPykyU

Elisa Benvenuto racconta così “Me and You”: “Desidero che questo brano possa essere il vostro compagno di viaggio, per chiunque abbia un sogno nel cassetto. Quando canto mi sento libera, come se volassi, ed è quella la mia dimensione, il mio rifugio dal quale non vorrei più andar via. Avere un sogno da custodire e proteggere, impegnandosi giorno dopo giorno per cercare di realizzarlo, è la forma d’amore più pura che conosco in questa fase della mia vita, e con questa canzone spero di poter dare a chi mi supporta sui social e nella vita, uno stimolo in più per poterci credere, sempre”.

Biografia

Elisa Benvenuto è una cantautrice pop/soul, amante del blues e del jazz. Classe 2009, vive ad Assisi, in provincia di Perugia.

Suona il pianoforte e il clarinetto, proprio come i suoi genitori, da cui la passione è stata trasmessa fin dai primi anni di età. Il desiderio di cantare arriva invece come sfogo personale, dettato da un momento difficile, nel quale proprio il canto ne è stato il rifugio, e da lì ha iniziato un percorso didattico anche a livello vocale.

Ha partecipato a diversi concorsi musicali nazionali, tra cui il “Cantagiro”, “Sanremo Junior”, e altri a livello locale, come band. Finalista nazionale al “Tour Music Fest 2025” nella categoria “Junior Singer”.

Dal 2025 è seguita artisticamente dall’autore e produttore milanese Daniele Piovani, con il quale scrive e realizza il suo primo inedito “Al di là del mare”, a cui segue “Nuvole blu”, una canzone nata per sensibilizzare la sofferenza dei bambini vittime di guerra, progetto che viene presentato e supportato dalla presidenza della Regione Umbria.

A Settembre 2025 partecipa al programma televisivo “Tú sí que vales” presentando nella prima puntata una versione di “Bohemian Rhapsody” e arrivando in semifinale.

Nel 2026 viene selezionata per il contest nazionale SpotMusic Fest, e nell’estate sono previste le prime aperture di concerti per artisti di rilievo nazionale.

L’obiettivo di Elisa è quello di potersi riconoscere nelle proprie canzoni, portando il proprio messaggio musicale e il proprio stile vocale alle persone, attraverso storie autentiche e personali, con protagonista la musica, in tutta la sua essenza. Sui social è molto attiva, condividendo insieme al suo produttore ogni momento del processo creativo dei suoi brani, creando una connessione autentica e diretta con il suo primo pubblico.