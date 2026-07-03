Conte: “La Rai è loro, anche i magazzinieri o i portieri sono di centrodestra. Neppure con Berlusconi”

“Non è mai successo che un governo potesse controllare al 90% quasi tutto il sistema dell’informazione”

“Li abbiamo smascherati e con grande dignità la presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi. Sono due anni che non fanno riunire la Commissione di vigilanza Rai, non abbiamo potuto esercitare le funzioni di controllo e vigilanza. Quindi oggi ci siamo tutti dimessi perché questo gioco deve finire”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5s dopo le dimissioni della Vigilanza Rai.

“Non è mai successo nella storia repubblicana, neppure ai tempi di Berlusconi che – aggiunge – ci fosse un governo che potesse controllare direttamente e indirettamente al 90% quasi tutto il sistema dell’informazione stampa e tv. Hanno occupato la Rai in modo capillare, non c’è neanche un magazziniere o un portiere che non sia di Fratelli d’Italia o di maggioranza. Delle volte, nelle loro trasmissioni televisive, quando enunci tutti i loro fallimenti i loro trombettieri rispondono dicendo che continuano ad avere un certo consenso. Certo che hanno un certo consenso, perché non è mai successo che un governo potesse controllare al 90% quasi tutto il sistema dell’informazione. Hanno creato un palinsesto nuovo in cui si sono attrezzati già la campagna elettorale. In Rai sentiremo una voce sola, e in più hanno Mediaset e i giornali di Angelucci, con i fondi dell’editoria che Fazzolari giostra da Palazzo Chigi a suo piacimento. Avete visto quando io vado da Porro e rispondo a tutte le domande e non mi fa neppure parlare? Un attimo prima ci è andata Giorgia Meloni che ha risposto sulla nostalgia di quando non era presidente del Consiglio, se beve caffè o cappuccino la mattina. È questo il modo di fare informazione?”.

“QUESTA DESTRA HA OCCUPATO TUTTE LE ISTITUZIONI”

“Bisogna costruire un progetto per gli italiani che sia attuativo dei principi fondamentali costituzionali, che dia la possibilità agli italiani di cambiare questo paese e di non vedere che questa destra ha occupato tutte le istituzioni per perpetuare il proprio potere e non è riuscita in quattro anni a fare una sola riforma. Forse l’unica che faranno è questa della legge elettorale che secondo loro dovrebbe garantirgli un premio di maggioranza abnorme per poter occupare il parlamento, eleggersi anche gli organi di garanzia a partire dal prossimo presidente della Repubblica”, prosegue Conte.