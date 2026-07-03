Chaberton Partners rafforza advisory e apre Madrid

Chaberton Partners, società europea specializzata in Executive Search e Leadership Advisory, rafforza la divisione Advisory e apre una nuova sede a Madrid

Chaberton Partners, società europea specializzata in Executive Search e Leadership Advisory, accelera il proprio percorso di crescita internazionale con due iniziative strategiche: l’evoluzione della divisione Advisory e l’apertura di una nuova sede a Madrid.

Novelia, boutique svizzera acquisita da Chaberton Partners nel novembre 2024, diventa la divisione Advisory dedicata alle attività di executive assessment e leadership advisory su scala europea. Nata come punto di riferimento nell’executive assessment, Novelia conta oggi un team di 12 professionisti e serve oltre 100 clienti l’anno in molteplici settori. La divisione combina assessment centre, leadership advisory e metodologia predittiva per supportare le organizzazioni nelle decisioni più complesse sui profili di vertice. “Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento della domanda di servizi di advisory legati alla leadership, guidato dalla crescente complessità organizzativa e dai processi di trasformazione aziendale” ha dichiarato Christian Vasino, Founder e CEO di Chaberton Partners. “Le aziende richiedono sempre più supporto nella valutazione e nello sviluppo di leadership in grado di operare in contesti di forte cambiamento. In questo scenario, executive assessment e leadership advisory stanno diventando una componente sempre più integrata con l’executive search”.

Parallelamente, Chaberton Partners ha annunciato l’apertura della nuova sede di Madrid, che consolida la presenza della società in sei Paesi europei: Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera. L’ingresso nel mercato spagnolo si inserisce nel percorso di espansione internazionale della società, a un anno dall’apertura dell’ufficio di Francoforte. La sede sarà guidata da Davide Maccagni insieme a un team di professionisti con esperienza nei principali settori industriali e nei servizi di executive e management search.

Il settore europeo dell’executive search e dell’headhunting vale oltre 4 miliardi di euro , con un tasso di crescita annuo stimato attorno all’8%. La domanda è trainata dalla transizione verso modelli di valutazione predittiva, in risposta alle sfide dell’intelligenza artificiale, ai requisiti ESG e all’accelerazione nella rotazione dei CEO. (Monitor Intelligence, gennaio 2026)

In questo contesto, Chaberton Partners si posiziona tra le realtà in più rapida espansione in Europa: con un fatturato di 45,9 milioni di euro nel 2025, la società ha segnato un incremento a doppia cifra rispetto al 2024 (+11%), confermando un’ulteriore crescita costante nel primo trimestre del 2026 (+10% rispetto al 2025).