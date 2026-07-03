Azione su Rai 4 con il film Special Delivery: ecco la trama

Su Rai 4 “Special delivery”, un film ricco d’adrenalina che rielabora in salsa coreana gli stilemi dell’action-automobilistico statunitense
È l’action sudcoreano “Special Delivery”, di Park Dae-min, il film proposto in prima serata venerdì 3 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Sotto la copertura di semplice operaia che lavora nel porto di Seoul, la giovane Eun-ha nasconde un’attività segreta: offre un servizio di “consegne speciali” alla guida di auto truccate, con l’aiuto del signor Baek e con la collaborazione del giovane Asif.
Trasporta cose e persone per conto di chi può permettersi di ricorrere alle sue straordinarie capacità al volante. Una notte, però, un giocatore di baseball – in fuga da un poliziotto corrotto – affida alla ragazza il proprio figlio, Seo-won, con una chiave di sicurezza di un conto in banca colmo di soldi.