Mondiali: Ronaldo, Modric e Yamal saranno i protagonisti dei sedicesimi di questa giornata

Portogallo-Croazia è l’incontro clou, ma c’è anche Spagna-Austria e Svizzera-Algeria

Superstar mondiali di ogni fascia d’età saranno protagoniste della 22ª giornata della Coppa del Mondo FIFA 2026, con un emozionante triplo appuntamento che vedrà protagonisti Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Lamine Yamal.

Il duo di veterani formato da Ronaldo e Modric, il primo alla sua sesta partecipazione al Mondiale (un record) e il secondo prossimo a raggiungere la straordinaria cifra di 201 presenze, si affronterà a Toronto con Portogallo e Croazia, rispettivamente seconde classificate nei Gruppi K e L. (ore 1 italiane).

I vincitori di questo scontro affronteranno i vincitori della prima partita della giornata, in cui il giovane talento Yamal e i suoi compagni della nazionale spagnola se la vedranno con i rivali europei dell’Austria a Los Angeles (ore 21 italiane). La Roja ha vinto il Gruppo H per raggiungere questo punto, mentre la squadra di Ralf Rangnick si è classificata seconda nel Gruppo J.

Tocca poi alla Svizzera, prima classificata nel Gruppo B davanti ai padroni di casa del Canada, che se la vedrà con l’Algeria, qualificatasi al terzo posto nel Gruppo J. L’incontro si disputerà nello spettacolare BC Place di Vancouver (ore 5 italiane). La vincente di questa sfida affronterà la vincente tra Colombia e Ghana negli ottavi di finale.