L’anima di Madeira, scolpita da natura e ingegno, a Overland stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3, a Overland Filippo Tenti ci porta nel cuore dell’Oceano Atlantico, a Madeira: un arcipelago che ha trasformato i limiti della natura nella sua forza

Giovedì 2 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 3, a Overland Filippo Tenti ci porta nel cuore dell’Oceano Atlantico, a Madeira: un arcipelago che ha trasformato i limiti della natura nella sua forza. Partiamo da Funchal, città colorata e vivace dove passato e presente convivono tra mercati, tradizioni e racconti legati ai grandi navigatori che solcavano l’Atlantico. Lungo antichi sentieri, percorriamo le levadas, l’impressionante rete di canali che per secoli ha portato l’acqua attraverso l’isola e che ancora oggi rappresenta una parte essenziale dell’identità locale. Ci immergiamo nelle acque dell’oceano, esploriamo paesaggi sospesi tra nuvole e montagne, e sperimentiamo tradizioni che continuano a definire il carattere dell’isola.

Tra cucina locale, vino, rum, mercati e incontri con chi vive qui, comprendiamo che Madeira è molto più di una meta naturalistica: è un luogo che ha costruito la propria identità imparando a convivere con il proprio territorio e a modellarlo senza snaturarlo. S

Speciale 30 anni – Nel ripercorrere la storia di Overland, siamo giunti al presente con un format rinnovato. La filosofia non cambia, muta l’approccio: Filippo trova la sua “voce”, il programma si trasforma ne “Il mondo con gli occhi di Overland”.