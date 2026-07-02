Iran pronto per i funerali di Khamenei, previsti per sabato. Trump: “Costo benzina tornerà ai minimi storici”

Si è concluso a Doha il nuovo ciclo di colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti sull’attuazione del memorandum d’intesa tra i due Paesi.

GHALIBAF: FUNERALI DI ALI KHAMENEI SIANO PAGINA GLORIOSA

“Vendicare” l’assassinio di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran uccisa in raid israelo-americano il 28 febbraio, partecipando in massa ai suoi funerali in programma sabato a Teheran: è l’appello di Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo-negoziatore della Repubblica islamica. Le sue dichiarazioni sono state diffuse attraverso un comunicato.

“Invito tutto il popolo iraniano a scrivere una pagina gloriosa della storia dell’Iran islamico con la vostra presenza”, ha sottolineato Ghalibaf. “L’appello alla vendetta della nazione deve risuonare alle orecchie del mondo intero”.

TRUMP E I PREZZI DELLA BENZINA: “TORNERANNO AI MINIMI STORICI COME PRIMA DELLA NOSTRA GITA IN IRAN”

Positivo – dal canto suo – Trump che, nella giornata di ieri, all’inaugurazione della Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota, ha dichiarato: “Sto portando avanti una guerra che sto vincendo molto facilmente”. In un post su Truth, poi, il presidente ha lasciato un messaggio pieno di orgoglio sui “prezzi del petrolio”. “Proprio come avevo promesso”, ha scritto, “stanno crollando velocemente e anche i prezzi della benzina stanno calando, ma non così velocemente come dovrebbero, ha avvertito.

“Il 3 luglio, la Freedom Fuel Network abbasserà i prezzi della benzina in 25 stazioni ‘Freedom fuel’ nell’area metropolitana di Filadelfia- ha aggiunto-. Questo rivenditore sta dando l’esempio, e altri dovrebbero seguirne l’esempio. Lo fanno perché amano gli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di celebrare il 250° compleanno dell’America nel grande Commonwealth della Pennsylvania, luogo di nascita della nostra specialissima e unica Dichiarazione d’Indipendenza, e dove ho vinto alla grande alle elezioni presidenziali!”.

“L’America non è mai stata più forte di adesso, e i prezzi della benzina torneranno presto ai minimi storici di cui gli americani godevano alla pompa prima della nostra fortunata ‘gita’ in Iran“, conclude Trump.