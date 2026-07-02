In radio e in digitale “eco” il nuovo singolo di NOITE

Con “eco”, Noite fonde un dream pop contemporaneo con una scrittura cantautorale raffinata, trovando un equilibrio tra delicatezza espressiva, personalità vocale e libertà melodica

A volte ci sono legami che si interrompono, ma non finiscono mai davvero. Restano sul bordo delle cose, dentro una luce che cambia, in una frase ripetuta o in una strada percorsa alle prime ore del mattino. Di qui prende forma “eco”, il nuovo singolo di Noite, in uscita il 19 giugno per Pioggia Rossa Dischi.

La scrittura di Noite vive per immagini quotidiane, urbane: le strade diventano un luogo mentale, il posto dove i pensieri prendono corpo e quello che vive dentro inizia a vedersi fuori. “Non scappo ma cammino svelto” è l’urgenza di mettere a posto un disordine interiore ancora da sistemare.

Una canzone sospesa tra la fine della notte e l’inizio del giorno, tra le case, la ghiaia, l’asfalto e un pensiero: “finisci tu e inizia il cielo”, un mantra che descrive la persona amata come uno spazio ampio, un luogo oltre i confini del consueto. La malinconia e il dolore sono il paesaggio emotivo da attraversare.

Con “eco”, Noite fonde un dream pop contemporaneo con una scrittura cantautorale raffinata, trovando un equilibrio tra delicatezza espressiva, personalità vocale e libertà melodica.

NOITE è un cantautore che vive Genova di notte, scrive di sussurri urbani e sensazioni che sembrano sparire quando le stringi. Mentre si domanda quali siano le differenze tra le persone e le sue piante, costruisce canzoni dalle sonorità dream pop moderne e dalla scrittura cantautorale influenzata dagli ascolti anni ’60. Dopo la partecipazione a X Factor, è finalista al Premio De André 2024 e viene selezionato per Musicultura 2025. Il suo disco d’esordio, “BUM”, pubblicato da Capitol Records e Pioggia Rossa Dischi, è la lista dei suoi fallimenti. Il suo ultimo brano, “eco”, è il primo di cinque singoli che formeranno l’EP “mani”, un racconto così onesto da risultare difficile da dire ad alta voce.

CREDITI DEL SINGOLO

Scritto da: Michael Cartura (Noite)

Musica: Michael Cartura, Mattia Cominotto, Fausto Ciapica, Tristan Martinelli

Prodotto da: Mattia Cominotto

Mix e master: Mattia Cominotto

Foto di copertina: Filippo Fornasini

Distribuzione: Altafonte Italia