In prima visione su Rai 2 “La ragazza che ho sempre desiderato”: la trama del film

“La ragazza che ho sempre desiderato”, tratto da una storia vera, in onda stasera in prima visione su Rai 2: la trama del film

Storia vera di Alina Thompson, una quindicenne di Los Angeles che negli anni ’80 sfugge al controllo dei genitori per un casting fotografico. Qui incontra il fotografo William Bradford, un serial killer che attira le aspiranti modelle con l’inganno. L’uomo la sceglie come sua prossima vittima.

E’ la trama del film “La ragazza che ho sempre desiderato” che Rai 2 propone in prima visione Tv giovedì 2 luglio 2026 alle 21:20.

A seguire “Lo stalker della stanza accanto”. Mel è una madre single lavoratrice e vive con il nuovo fidanzato Ben e la figlia Brook in una bella casa. Quando si lascia con Ben, però, la sua tranquillità vacilla perché in casa cominciano ad accadere cose strane. Disponibile anche in lingua originale.