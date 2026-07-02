Fuori il video di “Sotto Pelle” il nuovo singolo inedito di NESIBE, brano intimo e potente, già in radio e disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group)

Fuori il video di “Sotto Pelle” il nuovo singolo inedito di NESIBE, brano intimo e potente, già in radio e disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

“Questo brano nasce prima di tutto da un bisogno personale – racconta NESIBE – avevo la necessità di esternare qualcosa che mi portavo dentro da tanto tempo e vorrei che arrivasse il messaggio che certe ferite si possono affrontare e trasformare, andando avanti. La canzone è nata qualche mese fa ed è molto autobiografica. Il titolo rappresenta qualcosa che non si vede da fuori ma che esiste profondamente dentro di me.”

Qui il video: https://youtu.be/N2ixI49iS-0

“Il video, girato a Poggio, paese sopra Sanremo, nella casa di mia nonna, è molto introspettivo. Ho voluto raccontare il mio percorso e mettere a confronto la me adulta con la mia parte più piccola – prosegue Nesibe – è stato un momento molto intenso a livello emotivo, perché ho rivissuto situazioni trasformandole in qualcosa da condividere, grazie anche alla regia di Elia Reibaldi aka Aarek B.”

Nesibe, nata il 13 novembre 1995 a Pisa, è una cantautrice italiana dalla forte identità emotiva e narrativa. Adottata all’età di due anni dopo un primo periodo trascorso in una casa famiglia, cresce a Sanremo, città che diventa il suo punto di riferimento umano e artistico. Le sue origini restano sconosciute, elemento che ha contribuito a costruire nel tempo una profonda ricerca interiore, oggi al centro della sua espressione artistica.

Fin da giovanissima si avvicina al mondo dell’arte in tutte le sue forme. Canto, teatro, danza e musical diventano strumenti attraverso cui dare voce alle sue emozioni. Parallelamente sviluppa un forte interesse per la psicologia e le dinamiche umane, aspetti che influenzano profondamente la sua scrittura. Diplomata al liceo delle scienze umane, Nesibe ha lavorato per diversi anni nell’attività di famiglia, per poi intraprendere un percorso professionale autonomo come agente immobiliare. Questa dualità tra concretezza e sensibilità artistica rappresenta una delle caratteristiche distintive del suo percorso.

La sua musica nasce da esperienze personali intense e si traduce in un racconto autentico, diretto e privo di filtri. I suoi brani affrontano tematiche profonde come l’identità, le relazioni e la crescita personale, con uno stile intimo e contemporaneo. Accanto alla musica, Nesibe è anche profondamente legata al mondo animale, ambito in cui è attivamente impegnata. Oggi porta avanti il suo progetto artistico con l’obiettivo di trasformare vissuti personali in connessioni universali, dando voce a ciò che spesso resta nascosto “Sotto Pelle”.