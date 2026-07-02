Civitanova: 62enne ucciso in casa, accusata la compagna. Ha riferito di essersi difesa da un’aggressione

I vicini avrebbero infatti sentito urla e forti rumori provenire dall’abitazione

A Civitanova Marche è stata arrestata la 33enne Isabella Di Mattia con l’accusa di aver ucciso ieri pomeriggio il compagno 62enne Marco Pennesi.

L’uomo è morto per dissanguamento dopo una coltellata al braccio durante una violenta lite nel suo appartamento. La donna ha riferito agli inquirenti di essersi difesa da un’aggressione.

A dare l’allarme è stata una famiglia di origine pakistana che vive al piano inferiore e che aveva sentito urla provenire dall’abitazione: “Sono andata a bussare chiedendo cosa stesse succedendo, ma ho visto sangue fuoriuscire dalla porta”, ha raccontato la donna. “Mi ha aperto la ragazza dicendomi che Marco si era fatto male ed era stato portato all’ospedale”. Non avendo però visto né sentito alcuna ambulanza, i vicini hanno contattato il cugino della vittima.

Assistita dal proprio legale, la 33enne è stata sottoposta a interrogatorio e ha ammesso di aver ferito ferito l’uomo durante una lite ma solo per difendersi. Alla luce degli elementi riscontrati dalla Polizia di Stato e all’esito dell’interrogatorio, il pm di Macerata Enrico Riccioni ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto di omicidio la donna poi trasferita nel carcere di Pesaro.