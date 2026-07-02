Alla Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna la personale di Onorio Bravi

Sabato 11 luglio alle ore 21 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, sarà presentata la personale di Onorio Bravi “22 come gli Arcani Maggiori”

Sabato 11 luglio 2026 alle ore 21 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, sarà presentata la personale di Onorio Bravi “22 come gli Arcani Maggiori” a cura di Sebastiano Bacchi e con testi a catalogo di Andrea Vitali e Sebastiano Bacchi.

L’esposizione rimarrà allestita fino al 25 luglio e sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 20:30 alle 22:30. Ingresso libero.

Durante il tempo di esposizione della mostra sono altresì programmate una conferenza di Andrea Vitali “I TAROCCHI. La verità negli scritti del tempo.” il 17 luglio alle ore 21:00 e una conversazione su “Il simbolismo del colore nei tarocchi” con Sebastiano Bacchi e Onorio Bravi il 22 luglio alle ore 21:00.

Il finissage è programmato per sabato 25 luglio dalle 20.30 alle 22.30.

La Mostra

Negli anni Duemila, Onorio Bravi conversando con l’Architetto Marisa Zattini e con il Professor Andrea Vitali, pensa ad un progetto sui tarocchi, da realizzare con più tecniche (xilografia, acqueforti, pittura e graffiti). Inizia le prime opere verso il 2010, terminando le serie nel 2015. Il lavoro viene raccolto in un catalogo, “Tarocchi e Tarocchi, allegorie fantastiche” per il quale Marisa Zattini cura la parte critica, curatela ed editoria mentre Andrea Vitali ne indaga simbolismo e iconografia.

Per la mostra “22 come gli arcani maggiori”, viene riproposta l’esposizione della serie sui dipinti, forse la più iconica, e con un utilizzo onirico, fantastico e immaginifico del colore. Da questa serie in particolare è stato anche pubblicato un mazzo di tarocchi.

Il numero 22 è il filo rosso della mostra: 22 è nel titolo “22 come gli arcani maggiori”, 22 sono le domande nell’intervista all’artista Onorio Bravi, 22 è anche nel nome e nell’indirizzo della galleria, Spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery a Ravenna in viale Giorgio Pallavicini al numero 22.

L’Artista

Onorio Bravi è nato a Portico di Romagna (FC) il 2 luglio del 1955. Attualmente vive ed opera a San Zaccaria (Ravenna). Si avvicina all’arte nella seconda metà degli anni ’70. In seguito si diploma all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, in Pittura.

I suoi interessi fin dall’inizio abbracciano numerosi campi: pittura, scultura, scenografia, mosaico ed incisione, quest’ultima praticata con molta assiduità. Conta all’attivo oltre 250 lastre. Per il Comune di Ravenna ha condotto, negli anni Novanta, alcuni corsi di incisione e pittura. Sue opere grafiche sono conservate nel Repertorio degli Incisori Italiani del Gabinetto Stampe Antiche e Moderne “Le Cappuccine” di Bagnacavallo (RA) e presso la Biblioteca Nacional di Madrid, Ministero De Educacion Y Cultura, sala Goya.

Particolarmente significativo per la sua formazione è stato il periodo trascorso in Algeria, nella prima metà degli anni Ottanta, per quelle tracce di sapore “etnico” e per le commistioni del bacino del Mediterraneo evidenti nei suoi lavori. Ha esposto, su invito, in numerose rassegne personali e collettive. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.