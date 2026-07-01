Su Rai 4 “La casa dei misteri” con gli episodi 4, 5 e 6: ecco la trama

In replica stasera su Rai 4 la miniserie francese “La casa dei misteri”: in onda gli ultimi tre episodi, ecco la trama

Su Rai 4, in prima serata, la miniserie francese “La casa dei misteri”, in onda anche mercoledì 1 luglio 2026 alle 21:20.

Nell’episodio 4 “False verità”, l‘azione si svolge su due piani. Uno ai giorni nostri. L’altro vent’anni prima. Bilal e Yasmine sono nei sotterranei di casa Deloye e trovano un sepolcro con dei resti umani. Arrivano i Deloye che catturano Bilal, mentre Yasmine riesce a fuggire e va alla polizia. Barthélémy, il poliziotto, la accompagna di nuovo a casa Deloye per indagare. Intanto Isabelle ha portato Bilal in un bosco e qui gli racconta il motivo per cui hanno ucciso suo padre. Mohamed aveva cercato di violentarla e il marito, Richard, per salvarla lo aveva accoltellato a morte.

Nell’episodio 5 “Gli inizi”, si torna nel passato. La vita idilliaca di Isabelle, innamorata di Richard, trasferitasi nella grande casa, si trasforma gradatamente in un incubo. Gli insuccessi di Richard a fronte dei successi di Isabelle rendono l’uomo sempre più insoddisfatto e rabbioso. In questa situazione si inserisce Mohamed e soprattutto il suo romanzo che suscita l’entusiasmo di Isabelle.

Nell’episodio 6 “Mistero svelato”, emerge la verità che viene raccontata a Bilal e a Yasmine. Nella colluttazione con Richard, Isabelle, per difendersi, lo uccide. Mohamed è rimasto gravemente ferito, ma Isabelle operandolo lo salva. Dopodiché gli propone di trasformarlo in Richard con un’operazione di plastica facciale. L’operazione ha successo e Mohamed diventa Richard. È questo che Richard/Mohamed confessa ai ragazzi. Che però non sapranno perdonarlo.