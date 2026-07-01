Stasera su Rai 2 maratona “Il padre della sposa”: la trama dei due film

Su Rai 2 in prima serata Il padre della sposa (Father of the Bride) di Charles Shyer (USA, 1991) con Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short e a seguire il sequel: la trama

Nella tranquilla vita familiare di George e Nina Banks irrompono i preparativi per le imminenti nozze della figlia Annie. Il padre e’ geloso e diffidente, e a questo va aggiunto l’oneroso compito di finanziare e organizzare funzione e ricevimento. Riusciranno i due coniugi a ritrovare la serenità perduta?

E’ “Il padre della sposa”, in onda mercoledì 1 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 2, remake del famoso film di Vincente Minnelli interpretato da Spencer Tracy ed Elizabeth Taylor, giunto all’apice di una stagione di rifacimenti hollywoodiani nazional-popolari, incuneati a metà fra le commedie giovanilistiche high-concept degli anni Ottanta e il nuovo millennio tutto fumetti, supereroi e CGI. Si sorride per l’affabilità’ di Steve Martin, mentre Diane Keaton brilla come sempre in un ruolo superficiale ma simpatico.

A seguire alle 23:05 “Il padre della sposa 2”. E’ festa in casa Banks: Annie, la giovane figlia di George e Nina, sta per mettere al mondo il suo primogenito. Come per ogni famiglia che si rispetti alla gioia del lieto evento fa da contrappasso il senso del tempo trascorso e perduto per sempre. Riuscira’ George a lasciare da parte la malinconia e ad accettare senza ansia il suo nuovo ruolo?