Sony, da gennaio 2028 i nuovi giochi per PlayStation saranno solo in formato digitale

I nuovi titoli saranno disponibili solo tramite PS Store e presso i rivenditori autorizzati, ma sempre in versione digitale

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che a partire da gennaio 2028 tutti i nuovi giochi per PlayStation saranno distribuiti esclusivamente in formato digitale, ponendo fine alla produzione delle edizioni fisiche su disco.

Dopo tale data, i nuovi titoli saranno disponibili solo tramite PS Store e presso i rivenditori autorizzati, ma sempre in versione digitale.

Sony ha precisato che il cambiamento non riguarderà i giochi già pubblicati o quelli in uscita prima di gennaio 2028, che continueranno a essere distribuiti anche su disco. La decisione interesserà esclusivamente le nuove uscite successive all’entrata in vigore della nuova policy. “Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che saranno lanciati prima di gennaio 2028 in formato disco”, ha dichiarato Sony (via PS Blog). “Poiché le preferenze dei consumatori e l’industria dell’intrattenimento continuano a spostarsi dai supporti fisici al digitale, la produzione di dischi fisici per tutti i nuovi giochi destinati alle console PlayStation sarà interrotta a partire da gennaio 2028”.

La società ha spiegato che la scelta rappresenta “un’evoluzione naturale” per adattarsi alle abitudini dei consumatori. “Questa transizione ci consentirà di allinearci ancora di più al modo in cui la maggior parte della nostra community preferisce acquistare e giocare ai videogiochi. Continueremo a investire nell’innovazione per offrire ai giocatori diverse modalità di accesso ai giochi e la possibilità di acquistarli sia presso i rivenditori sia tramite PS Store. Restiamo impegnati a offrire un’esperienza di gioco di altissimo livello e ringraziamo tutti i nostri fan per il continuo supporto”.