SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 1 luglio 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 1 luglio 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

sivincetutto superenalotto

Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 01/7/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

4-21-28-48-59-89

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 53€ 1.467,82
punti 4108€ 98,33
punti 31.222€ 38,68
punti 26.806€ 9,87