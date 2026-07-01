Oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La comunicazione affettiva procede a singhiozzo? Proviamo a parlare con il cuore in mano, senza confondere le acque o nascondere i sentimenti. In casa evitiamo di dare del filo da torcere a un familiare, mostriamoci più disponibili a compiere i nostri doveri.
Toro
La permanenza di Mercurio in Cancro favorisce gli scambi, la comunicazione e il lavoro di squadra, cambiando in meglio gli orizzonti professionali. Sappiamo valorizzare le capacità. Iniziamo non permettendo agli altri di condizionare il nostro operato.
Gemelli
Siamo molto presi dalla carriera, dalle faccende pratiche, come in un ordinario venerdì. Ci conforta pensare alle vacanze e alla gratifica promessa. Impegno e dedizione al dovere, oltre a darci soddisfazioni morali, ci fanno benvolere dai superiori.
Cancro
Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione ci favorisce, complici Mercurio e Giove. Alleati ideali per la forza d’animo e la determinazione che ci infondono. L’emotività può farsi da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità.
Leone
Fino a sera ci tocca correre a perdifiato per neutralizzare contrattempi e imprevisti. In seguito però, possiamo tirare il fiato e rilassarci. Si presentano situazioni nuove che richiedono elasticità. Cerchiamo di non essere troppo aspri verso gli altri.
Vergine
Atmosfera serena, sotto l’egida della Luna in sestile dallo Scorpione. Possiamo trascorrere delle ore piacevoli, in compagnia degli amici di vecchia data. Le dimostrazioni d’affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada eventuali pensieri neri.
Bilancia
Non diamoci pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito proviamo ad ammortizzare con qualche introito in più. Procediamo dritti alla meta, e sfruttiamo un colpo di fortuna e l’intuito per capire cosa c’è da revisionare.
Scorpione
Venerdì marchiato dalla Luna nel nostro segno che disegna aspetti con molti pianeti. Se sorgono dubbi nella sfera dell’amore, pretendiamo le risposte. L’appoggio di Mercurio e Giove segnano punti a favore della comunicazione, della sensibilità e dell’intuito.
Sagittario
Per tutta la giornata gli astri invitano a fare il minimo indispensabile. Risparmiamo le forze, in vista della serata dinamica e stimolante che ci aspetta. L’energia non è al massimo, ci aiuta l’intuito regalandoci un guadagno inatteso o un investimento fruttuoso.
Capricorno
Puntiamo sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che ci siamo guadagnati con l’impegno, per dare il via a un progetto a cui teniamo molto. Per assicurarci il pieno successo, dobbiamo apportare qualche piccola modifica o fare degli aggiustamenti.
Acquario
Tentiamo di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Rimedi naturali per conciliare il sonno. Se pensiamo di aver subito un torto, esigiamo le scuse, ma scartiamo l’idea di rendere pan per focaccia.
Pesci
Momento promettente, grazie agli influssi astrali che ci danno manforte. In amore e nel lavoro, sensibilità e fortuna sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell’attimo, per sua natura quanto mai fuggente.