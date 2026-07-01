Mondiali: si parte oggi con Inghilterra-Congo poi Belgio-Senegal. Chiudono Usa e Bosnia

Le squadre europee e africane si scontrano

La 21ª giornata della Coppa del Mondo FIFA 2026 è la terza giornata consecutiva della fase a eliminazione diretta e offre un triplo appuntamento imperdibile.

Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo apriranno le danze ad Atlanta. Per la nazionale africana si tratterà della prima apparizione nella fase a eliminazione diretta, essendosi classificata tra le migliori otto terze classificate del girone. Sotto la guida di Thomas Tuchel, i Tre Leoni sperano di arrivare lontano nel torneo e, con Harry Kane in ottima forma realizzativa , sono fiduciosi di poter raggiungere gli ottavi di finale.

Anche la seconda partita della giornata vede contrapporsi Europa e Africa, con il Belgio di Rudi Garcia che affronta il Senegal di Sadio Mané a Seattle. I Diavoli Rossi hanno ritrovato la forma nell’ultima partita del girone, segnando cinque gol contro la Nuova Zelanda. Allo stesso modo, il Senegal ha ottenuto la sua prima vittoria nella terza partita e farà affidamento sul suo talento offensivo per passare il turno.

Gli Stati Uniti chiudono la giornata nella Bay Area di San Francisco affrontando la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante la battuta d’arresto contro la Turchia, gli uomini di Mauricio Pochettino hanno impressionato finora in questo torneo. Con cinque marcatori diversi nelle prime tre partite, gli Stati Uniti rappresentano una minaccia in ogni zona del campo. La Bosnia ed Erzegovina, tuttavia, cercherà di rovinare la festa nella sua prima apparizione a eliminazione diretta nella competizione mondiale.