Il dl “Piano Casa” è legge con 106 voti favorevoli, 62 contrari e due astenuti

Meloni: “Dalle parole ai fatti”

L’aula del Senato ha approvato, con 106 voti favorevoli, 62 contrari e due astenuti il dl Piano Casa. Il testo, già passato alla Camera, è legge.

Meloni: “Dalle parole ai fatti”

Esulta la premier Giorgia Meloni che sui social ha scritto: “Il Senato approva in via definitiva il Piano Casa: dalle parole ai fatti“.

Sorride anche il ministro dei Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. “Sono molto contento perché dopo anni di chiacchiere avere i soldi, il personale e la legge che permette di sistemare più di 60mila case pubbliche oggi vuote nell’arco di pochi mesi, non di qualche anno, e di restituirle a chi è in lista d’attesa da tanti anni in tutta Italia è qualcosa che mi rende orgoglioso. Adesso bisogna correre”, ha detto il leader della Lega parlando fuori dal Senato. “Se penso di recuperare queste case entro un anno? Sì perché sono tutti interventi fra i 20 e i 25mila euro”.