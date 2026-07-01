Il Canada farà il suo debutto alla 71ª edizione dell’Eurovision Song Contest

È il primo nuovo Paese a prendere parte all’evento dopo l’Australia nel 2015

Il Canada farà il suo debutto all’Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria, diventando il primo nuovo Paese a partecipare al concorso dopo l’Australia nel 2015. L’annuncio arriva direttamente dall’EBU.

CBC/Radio-Canada è diventata membro a pieno titolo dell’Unione europea di radiodiffusione (UER), che coordina l’Eurovision Song Contest, a seguito di una votazione tenutasi giovedì 25 giugno durante la 96ª Assemblea generale a Praga.

In concomitanza con l’annuncio della partecipazione del Canada all’Eurovision Song Contest 2027, il presidente e amministratore delegato dell’emittente, Marie-Philippe Bouchard, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di confermare che porteremo il più grande evento musicale dal vivo al mondo in Canada. La nostra partecipazione all’Eurovision Song Contest, che inizierà il prossimo anno in Bulgaria, permetterà ai talenti canadesi di esibirsi su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi al mondo. Permetterà inoltre ai fan canadesi di continuare a seguire e votare all’Eurovision, come hanno fatto per anni, con l’ulteriore emozione di vedere il proprio Paese rappresentato sul palco dell’Eurovision”.

Il Canada parteciperà alle semifinali dell’Eurovision Song Contest nel 2027. I canadesi (e il resto del mondo!) possono seguire il percorso del Paese verso la Bulgaria iscrivendosi a Eurofan e rimanendo in anteprima aggiornati sulle novità dell’Eurovision, oltre ad accedere a contenuti esclusivi.