Il 7 luglio Arisa al Festival di Villa Arconati

Per la terza serata di questa trentottesima edizione, martedì 7 luglio al Festival di Villa Arconati arriva Arisa

Dalla voce intima di un pianoforte alla voce femminile più incantevole degli ultimi anni: per la terza serata di questa trentottesima edizione, martedì 7 luglio al Festival di Villa Arconati arriva Arisa.

In un momento particolarmente intenso del suo percorso artistico e live, mentre è tra i protagonisti sul piccolo schermo con Canzonissima su Rai 1, dopo il percorso a Sanremoe l’uscita del nuovo singolo “Il tuo profumo”, Arisa lancia le sue date live per il 2026. Porterà sul palco i brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme alle nuove canzoni contenute in “Foto Mosse”, il nuovo album in uscita il 17 aprile; un progetto che segna un ulteriore capitolo della sua evoluzione artistica e che verrà presentato dal vivo proprio in questo suo nuovo tour.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico è Il tuo profumo, il nuovo singolo pubblicato recentemente: una ballata intensa e senza tempo che racconta la fragilità dell’amore quando smette di essere una favola perfetta, tra desiderio, nostalgia e la difficoltà di lasciar andare, dando forma a un racconto emotivo diretto e profondamente riconoscibile, che riflette l’impronta più autentica dell’artista.

ARISA

Martedì 7 luglio, alle 21. Primo settore € 45,00 + ddp, secondo settore € 42,00 + ddp

Festival di Villa Arconati, 38ª edizione