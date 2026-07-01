Il 4 luglio Valentinø + Joey Daniel @ Bolgia – Bergamo

Al Bolgia di Bergamo sabato 4 luglio il ritmo è implacabile: Valentinø, super DJ italiano in Garden Room propone una hard techno ad alto impatto emotivo e scenico

Al Bolgia di Bergamo sabato 4 luglio il ritmo è implacabile: Valentinø, super DJ italiano in Garden Room propone una hard techno ad alto impatto emotivo e scenico cbe dura all night long, tutta la notte. Joey Daniel, olandese, tra tech house, house e minimal, si esibisce in Main Room… E c’è un’altra bellissima notizia, per chi vuol ballare la miglior elettronica internazionale: l’ingresso in lista entro le 1 costa 10 euro… e c’è pure un bel drink.

Come dicevamo, in Garden Room, c’è Valentinø. Sul palco, propone un viaggio elettronico in un universo sonoro di hard techno oscura e ipnotica. Energia, potenza e vera precisione ritmica. All’anagrafe Valentino Marchiori, originario di Genova, con quasi 50mila follower su Instagram, Valentinø si avvicina al mondo della console giovanissimo, visto che anche suo padre fa il dj. Pubblica oggi la sua musica su etichette come Etruria Beat, Suara, Second State e Galactica. Tanti i festival e i club prestigiosi in cui si è esibito, tra cui Tomorrowland, Awakenings, Hï Ibiza, Fabric e OFFSonar. Nella notte di Valentinø si fanno spazio, sulla stessa lunghezza sonora, Ture e Leo Stella.

E che musica Joey Daniel propone, in Main Room al Bolgia di Bergamo il 4 luglio? In primavera ha pubblicato “You’ve Got Yours”, traccia house scatenata e piena di energia. Un po’ come il suo stile in console. Con quasi 60mila follower su Instagram, è tra i riferimenti della scena internazionale, grazie a uno stile ipnotico costruito su groove potenti. Dal 2015 è legato a Music On, il regno di Marco Carola, e si è esibito in club e festival come Hï Ibiza, Ushuaïa, Paradise e Awakenings. Chiudono il cerchio, in Main Room, Blade, Riccardo Signorelli, Maik D, Doublesysem b2b Raffo e Johnny Fontana. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino, per cui di ritmo ce n’è. Eccome..

4/7 Valentinø + Joey Daniel @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/valentino26/

https://www.bolgia.it/joey-daniel/

Sul palco del Bolgia sono passati artisti di livello assoluto come Lil Texas, Joëlla Jackson, Poltergst, Stabilinda, Paco Osuna, Le Klown, Angerfist, Leon, I Hate Models, Sara Landry, Holy Priest, Nico Moreno, Cuartero, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli, Chris Stussy e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

Bolgia – Bergamo

Via Vaccarezza 9

Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803