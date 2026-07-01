Gruppo LEGO con Percassi inaugura lo store a I Gigli di Firenze

Il Gruppo LEGO e Percassi sono felici di annunciare l’apertura del nuovo LEGO® Certified Store presso il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze)

Il Gruppo LEGO e Percassi sono felici di annunciare l’apertura del nuovo LEGO® Certified Store presso il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (Firenze) il prossimo 2 luglio 2026. Il nuovo punto vendita rappresenta un traguardo speciale: sarà infatti il 30° LEGO Certified Store in Italia, un’apertura che si inserisce nelle celebrazioni per il 10° anniversario della partnership tra il Gruppo LEGO e Percassi.

Dalla nascita della collaborazione nel 2016, i due brand hanno lavorato a stretto contatto per portare la magia del gioco LEGO® nelle principali città italiane. In questi 10 anni, la partnership ha visto l’apertura di numerosi negozi, dai primi store a Milano e Roma fino ad arrivare a questa nuova e importante inaugurazione a I Gigli, centro commerciale che attualmente detiene il primato di affluenza in Italia con circa 18 milioni di visitatori annui.

Con una superficie complessiva di 270 mq, di cui 138 mq dedicati all’area vendita, il LEGO Certified Store de I Gigli nasce con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento per la community LEGO in Toscana: uno spazio pensato non solo per l’acquisto, ma anche per vivere momenti di scoperta, condivisione e creatività. L’apertura conferma la volontà del Gruppo LEGO e Percassi di continuare a investire in esperienze sempre più coinvolgenti e accessibili, capaci di avvicinare al gioco LEGO bambini, famiglie, collezionisti e appassionati di tutte le età.

Il nuovo store de I Gigli rafforza ulteriormente la presenza del brand LEGO, insieme a Percassi, in Toscana, dove nel 2022 è stato aperto il LEGO Certified Store di via dei Calzaiuoli, nel centro storico di Firenze, a due passi dal Museo degli Uffizi e da Piazza della Signoria.

Il nuovo store sarà una vera full immersion nell’universo del brand LEGO:

Esperienze indimenticabili – tra cui il Pick a Brick Wall, che permetterà ai fan di acquistare mattoncini sfusi, e la Build a Minifigure Tower per realizzare minifigure personalizzate

Prodotti esclusivi – con la più ampia gamma di prodotti LEGO, inclusi molti articoli esclusivi

Rossana Mastrosimini, Branded Channel Director WE del Gruppo LEGO, commenta così la nuova apertura: “Siamo entusiasti di tagliare il traguardo del trentesimo LEGO Certified Store in Italia, un risultato che celebra nel modo migliore i dieci anni di una solida collaborazione con Percassi. Scegliere un palcoscenico importante come il centro commerciale I Gigli ci permette di avvicinarci ancora di più a una splendida community di grandi e piccoli appassionati in Toscana. Il nostro obiettivo rimane lo stesso dal 2016: ispirare i costruttori di domani e offrire alle famiglie uno spazio in cui dare libero sfogo alla creatività e all’immaginazione attraverso il potere del gioco”.

Vera Bortolato, General Manager di Percassi Retail, dichiara: “Questo nuovo opening rappresenta un passo importante nel percorso di crescita condiviso con il Gruppo LEGO, con cui celebriamo quest’anno dieci anni di collaborazione in cui abbiamo lavorato per sviluppare un network capace di evolvere insieme alle esigenze dei consumatori, puntando su qualità dell’esperienza, innovazione e forte radicamento territoriale. La scelta de I Gigli conferma la volontà di presidiare destinazioni retail ad alta attrattività, dando vita a luoghi in grado di generare valore, coinvolgere le famiglie e costruire un legame duraturo con la community”.

Per celebrare questa importante apertura saranno previste iniziative speciali e attività dedicate durante il weekend inaugurale, con sorprese esclusive pensate per la community di appassionati LEGO.

L’apertura a I Gigli conferma il costante investimento del Gruppo LEGO e di Percassi nel mercato retail italiano e la volontà di offrire esperienze sempre più innovative e coinvolgenti.

Parte quindi ufficialmente il countdown per la nuova apertura presso I Gigli: il Gruppo LEGO e Percassi vi aspettano!