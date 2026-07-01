Collettivo Circo Nero Italia, luglio scatenato in Toscana

Un collettivo non è come un altro. Quello di Circo Nero Italia fa rima con stravaganza, show e divertimento. Soprattutto in Toscana a luglio

Il carrozzone pieno di ritmo di Circo Nero Italia a luglio non si ferma praticamente mai. L’1 luglio, gli artisti del collettivo coordinato da Duccio Cantini, danno energia all’Aperitivo In famiglia, il “mercoledì sera più bello della Toscana”, al CCD (Club del Diavolo, a Quarrata, Pistoia). n console c’è il fido Biba Dj, un vero professionista del groove. È un aperitivo. Non conviene arrivare tardi.

Il 17 luglio sono invece a Cecina, eccoli in piazza per una scatenata Notte Bianca. Il 18 ancora una sera toscana, ad Altopascio (Lucca)… e a fine mese una doppia notte all’esclusivo Le Club di Locri, in Calabria, in provincia di Reggio Calabria.

Far ballare la Toscana, per artisti toscani come quelli del collettivo CNI, è un’emozione. Assistere ad uno show del collettivo Circo Nero Italia è un’emozione che non si dimentica facilmente, anzi non si dimentica affatto. Gli artisti coordinati da Duccio Cantini, propongono spettacoli unici tra magia, arte e performance mozzafiato. Il loro è uno show coinvolgente tra musica, spettacolo, performer ed emozioni che trasformano la serata in un’esperienza unica e fuori dagli schemi. È un viaggio tra atmosfere dark, scenografie spettacolari e intrattenimento dal vivo capace di sorprendere dall’inizio alla fine.

Lo stile degli artisti che a giugno fanno ballare la Toscana… è creativo. Perché il collettivo Circo Nero Italia, è molto attivo in ogni stagione. Anche nel 2026, si spostano ogni weekend. Ed è in costante trasformazione. «Il nostro approccio agli show lo definirei dinamico, perché è in continua metamorfosi. Al tempo stesso, dobbiamo fare i conti con la sfida della comunicazione ridotta del pubblico», spiega Duccio Cantini in una recente intervista.