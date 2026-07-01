Anversa: incendio in un condominio, 6 morti e diversi feriti

Nell’edificio, dove vivono oltre 200 persone, erano in corso lavori di ristrutturazione

Vasto incendio in un condominio ad Anversa, in Belgio: almeno 6 morti e diversi feriti. Fiamme divampate all’ottavo dei dieci piani del palazzo.

Alcuni residenti hanno cercato di mettersi in salvo scendendo sui balconi o spostandosi verso appartamenti vicini, mentre altri sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Nell’edificio, dove vivono oltre 200 persone, erano in corso lavori di ristrutturazione.

Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell’elevata concentrazione di fumo nell’aria. Secondo la polizia, i vigili del fuoco stanno operando in condizioni particolarmente difficili per l’estensione e l’intensità dell’incendio. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un’unità specializzata dotata di droni.