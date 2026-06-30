Torino accoglie “Storie di Viaggio”: il circo teatro in LIS di Materiaviva tra corpo, segno e poesia scenica

Il 30 giugno Compagnia Materiaviva a Torino nell’ambito della rassegna CIRCOndarIO 26, con lo spettacolo “Storie di Viaggio”

Dopo l’apertura della tournée estiva a Mondovì, Torino accoglie, martedì 30 giugno, “Storie di Viaggio”, la creazione di circo teatro in LIS – Lingua dei Segni Italiana della compagnia Materiaviva, in scena nell’ambito di CIRCOndarIO 26.

Lo spettacolo si inserisce nel panorama delle arti performative contemporanee come un percorso di ricerca sul linguaggio, sull’accessibilità e sulla relazione sottile e profonda tra corpo, segno e narrazione, in cui il gesto si fa parola e la scena diventa uno spazio condiviso di ascolto, visione e presenza.

Materiaviva è una compagnia di circo contemporaneo riconosciuta dal Ministero della Cultura, composta da artisti provenienti da percorsi differenti che intrecciano circo, teatro, danza e musica. Il suo lavoro nasce dall’incontro tra sensibilità e pratiche eterogenee, dando forma a una scrittura scenica in cui immagine, tecnica circense e ricerca teatrale si fondono in un unico tessuto poetico.

È in questo orizzonte che prende forma “Storie di Viaggio”, dove il linguaggio circense, la dimensione teatrale e la presenza della LIS – Lingua dei Segni Italiana si intrecciano in una drammaturgia fisica che non si limita a raccontare, ma genera mondi. La scena si apre a un lessico del corpo che attraversa acrobatica aerea, contorsionismo, contact juggling e magia, trasformando ogni gesto in narrazione e ogni movimento in possibilità di senso e immaginazione.

Lo spettacolo evoca il ricordo, la trasformazione e il passaggio, costruendo una geografia emotiva fatta di immagini sospese e visioni oniriche. Il viaggio diventa una soglia di attraversamento, uno spazio in cui la realtà si trasforma e si ricompone attraverso il corpo dei performer e la forza evocativa del segno.

Attraverso un racconto che conserva i toni delicati della fiaba contemporanea, “Storie di Viaggio” affronta temi universali quali il senso di non appartenenza, la solitudine, la migrazione e la violenza sulle donne, proponendo una riflessione affidata al linguaggio del corpo, dell’immagine e della Lingua dei Segni Italiana.

In scena Roberta Castelluzzo, Fabiana Gargia, Alessandra Lanciotti e Filippo Porcari. La presenza della LIS – Lingua dei Segni Italiana è affidata all’attrice Benedetta Paris, quale elemento integrante della drammaturgia e della costruzione scenica.

La regia è di Alessandra Lanciotti, mentre la cura della scena è affidata a Giulia Simonetti.

Dopo l’inaugurazione del tour a Mondovì, la tournée prosegue a Torino per poi attraversare diverse città italiane, all’interno di festival e rassegne dedicate al circo contemporaneo e alle arti performative.

Le prossime date del tour

30 giugno 2026 – Torino, CIRCOndarIO 26

2 luglio 2026 – Civitavecchia (RM), Cittadella della Musica

7 luglio 2026 – Pineto (TE), Festival Fiabe al Parco

https://www.materiaviva.it/

https://www.youtube.com/watch?v=dUFjpQCYOyM