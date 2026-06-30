Romans nelle radio e online con “99 problemi”

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “99 problemi”, il nuovo singolo di Romans per Red&Blue Music Relations distribuito da ADA Music Italy

“99 Problemi” è un brano intenso e introspettivo che esplora la complessità dei legami sentimentali attraverso una chiave di lettura profondamente psicologica. Al centro della narrazione c’è una relazione d’amore che si trasforma in uno specchio emotivo: l’artista crea un suggestivo parallelismo tra ciò che scopre relazionandosi con la donna amata e ciò che vede dentro di sé, affrontando un vero e proprio viaggio di auto-conoscenza. La figura femminile diventa così la chiave per leggersi dentro, decodificare le proprie fragilità e comprendere la propria evoluzione interiore.

Dal punto di vista sonoro, la traccia esprime un’identità contemporanea e raffinata: il sound è dichiaratamente urban, ma viene arricchito e ammorbidito da calde influenze R&B. Questa combinazione crea un’atmosfera avvolgente e sensuale, dove la solidità del beat si fonde perfettamente con l’eleganza delle linee melodiche, cullando l’ascoltatore nel flusso dei pensieri e dei sentimenti dell’artista. 99 Problemi si col some un pezzo autentico, capace di unire l’impatto della musica urban alla vulnerabilità di una grande storia di crescita personale.

Commenta l’artista sul nuovo progetto: “Il brano segna l’inizio della mia collaborazione con il producer William. Lavorando insieme, mi sono reso conto di come riesca ad amplificare la mia creatività e a liberarmi nell’espressione artistica, permettendomi di fondere perfettamente il mio background con il messaggio che voglio trasmettere.”