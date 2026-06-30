Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Per sempre estate”, il nuovo singolo di Suore Bologna feat. William Di Lello e Tiago Da Silva

“Per sempre estate” è un brano che descrive, con un linguaggio semplice e senza parolacce, una calda giornata estiva. Non vengono rivelati dettagli sul genere dei protagonisti: è un testo del tutto aperto e fluido, il che consente una varietà di interpretazioni.

Si avverte una grande energia vibrante che comunica un senso di libertà e spensieratezza, invitando a vivere il momento con intensità attraverso il movimento del corpo, per un’estate indimenticabile per tutti.

La musica del brano è un mix di culture musicali che include elementi pop, latin, dance e funky. Le percussioni brasiliane aggiungono una dimensione esotica, infondendo nel pezzo un’energia ritmica irresistibile. I suoni percussivi si uniscono ad altri elementi musicali, creando un’atmosfera festosa che invita a ballare e a lasciarsi trasportare dal ritmo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano nasce dal desiderio di affermare la propria identità musicale del gruppo Suore Bologna. Dopo undici anni trascorsi a reinterpretare le canzoni del Festival di Sanremo, ho deciso che era finalmente il momento di realizzare il nostro primo inedito. L’incontro con l’artista brasiliano Tiago de Silva, avvenuto durante un evento di raccolta fondi per bambini in Madagascar, ha rappresentato una svolta cruciale. Questo evento è stato organizzato dal mister della Nazionale Italiana Suore Calcio, di cui siamo orgogliosamente parte. Desideravo creare qualcosa che esprimesse la gioia e la libertà tipiche dell’estate. Tiago ha coinvolto William Di Lello, un cantante italo-canadese, e da quel momento è iniziato tutto. Il brano è nato in soli cinque minuti, come se fosse stato sempre lì pronto per emergere da almeno vent’anni. Ricordo che durante una sessione di registrazione, l’aggiunta delle percussioni brasiliane ha finalmente chiuso il cerchio. La combinazione di elementi pop, latin e funky è nata in modo naturale. Ciascuno di noi ha portato le proprie influenze musicali e, senza rendercene conto, abbiamo creato questo accattivante mix di stili. Questo brano rappresenta un passo importante per il gruppo Suore Bologna, un sogno che si realizza grazie alla passione e alla dedizione di tutte le sorelle. L’energia contagiosa e la fusione di stili musicali diversi riflettono la nostra volontà di sperimentare e di portare qualcosa di nuovo e fresco nel panorama musicale italiano anche se non siamo più giovanissime. Il nostro desiderio è di portare al pubblico non solo la musica, ma l’emozione e il divertimento che proviamo nel crearla e nello stare sul palco. Un sogno? Vorremmo esibirci durante la serata delle cover al festival di Sanremo , non preparandola a casa, ma questa volta direttamente sul palco dell’Ariston . Direi che ce lo siamo meritato! Dopo Topo Gigio e Tony Pitoni ,adesso tocca a noi!!”.

Il videoclip di “Per sempre estate”, diretto da Caforio Immacolata e Francesco Cerillo — con Davide De Marco come aiuto regia, Filippo Bressan e Virginia Colombara nel ruolo di primo e secondo assistente, la scenografia di Sergio Blanchera, l’assistenza alla produzione di Vincenzo Sorrentino e la fotografia di scena — è ambientato nella splendida cornice di Villa Capriata a Bologna. Le protagoniste, le Suore Bologna, si trovano immerse in una tranquilla giornata in campagna, intente a curare il loro orto. Improvvisamente, una musica travolgente si diffonde nell’aria: c’è una festa nelle vicinanze! Decidono quindi di abbandonare le zappe e dirigersi senza esitazione verso il luogo del festeggiamento. Anche se all’ingresso i bodyguard sorvegliano attentamente gli accessi, le suore, grazie alla loro profonda conoscenza del territorio circostante, riescono a infiltrarsi abilmente. Una volta dentro, si uniscono alla festa, scatenandosi e diventando così le indiscusse protagoniste di Per Sempre Estate.