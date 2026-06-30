Oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 30 giugno 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Venere e Saturno procedono a braccetto. Una combinazione vincente per la carriera e per l’amore, grazie all’aumento di credibilità e di prestigio. Accettiamo nuove proposte di collaborazione, questo può consentirci di crescere nel settore professionale.
Toro
Giovedì strano. Riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci chiarisce le idee. Lievi ingiustizie sul lavoro ci amareggiano, ma abbiamo comunque la forza di reagire e di guardare oltre.
Gemelli
Riflettori accesi sui sentimenti. Venere in trigono a Saturno segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Da un lato c’è la fiaba romantica, dall’altro c’è la nuda realtà. Ogni giorno troviamo spazio per entrambi.
Cancro
Luna in trigono dallo Scorpione, e la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano alla coscienza. Cambiando angolazione, sotto la polvere della quotidianità, cogliamo rassicuranti segnali nei gesti di chi amiamo.
Leone
Rassereniamo l’atmosfera, restiamo concentrati sul presente, affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e poi non mantenute.
Vergine
Novità per chi di noi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l’insieme fa la forza. Dalle amicizie arrivano belle soddisfazioni. Approfittiamone per lanciarci in esperienze nuove, senza ansie.
Bilancia
Dedichiamoci allo studio, alla lettura o alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli e stimolanti. C’è l’occasione di conquistarci un posto al sole. Dobbiamo solo capire, se il gioco valga la candela.
Scorpione
Intuizione e creatività, i nostri talenti naturali. Applichiamoci in una sfera di interessi che soddisfi la nostra attrazione per il mistero e per l’occulto. Momento buono per le operazioni finanziarie, gli investimenti, l’accensione di mutui e le compravendite.
Sagittario
Giornata adatta all’introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore, per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dalla chiassosa folla. Distante mille miglia dalle nostre entusiastiche aspettative, ma positiva in termini di conoscenza interiore.
Capricorno
Grazie all’apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia. Tutto sotto controllo. Siamo nella condizione ideale per affrontare prove impegnative o proporci per un incarico di rilievo.
Acquario
Anche se il nostro sentire è divergente dall’atteggiamento delle persone intorno a noi, non è facile, ma adattarci al momento è la cosa migliore. Sonno disturbato da sogni non proprio tranquilli, che al risveglio ci rendono di malumore. Oscure fantasie.
Pesci
Seguiamo senza riserve il nostro intuito. Fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali sia per quelle affettive. L’ineffabile sensazione che le cose scorrano con facilità ci dà la carica giusta per un’ampia libertà d’azione.