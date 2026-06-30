TENNENT’S SUPER è il nuovo singolo di DUBLA

DUBLA torna oggi con una scrittura più diretta e consapevole, capace di tradurre dinamiche personali in immagini immediate e quotidiane

DUBLA pubblica “Tennent’s Super”, nuovo singolo in uscita venerdì 19 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali per Believe Music Italy. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso del progetto, nato tra Italia e Regno Unito e costruito nel tempo attraverso esperienze live, scrittura e una continua ridefinizione della propria identità sonora. Dopo anni di evoluzione tra palchi, studio e cambi di direzione, DUBLA torna oggi con una scrittura più diretta e consapevole, capace di tradurre dinamiche personali in immagini immediate e quotidiane.

“Tennent’s Super“si muove dentro la fase post-relazionale, quella in cui la libertà appena riconquistata diventa allo stesso tempo spazio di smarrimento e terreno di nuove possibilità. Serate senza direzione, messaggi lasciati a metà e incontri veloci disegnano un equilibrio instabile, fino all’arrivo di una presenza che interrompe il distacco emotivo costruito fino a quel momento. Il brano mette in scena questo cortocircuito: da un lato il bisogno di leggerezza e movimento, dall’altro la paura di riaprirsi a qualcosa di autentico. Un conflitto che si riflette anche nel tono del pezzo, sospeso tra impulso e resistenza, tra attrazione e fuga.

Con immagini quotidiane e un linguaggio diretto, “Tennent’s Super” restituisce la sensazione di una libertà che non è mai del tutto liberatoria, ma sempre attraversata da un sottile senso di vulnerabilità. È il racconto di un momento in cui si vorrebbe restare leggeri, mentre qualcosa dentro spinge a tornare a sentire davvero. Con questo nuovo singolo, DUBLA continua a costruire un percorso coerente che unisce esperienza live, scrittura personale e una visione sempre più definita del proprio suono, confermando una crescita artistica che passa attraverso il racconto delle proprie contraddizioni.

“Tennent’s Super” racconta quel momento sospeso dopo una relazione finita, quando torni single e inizi a perderti tra serate, messaggi lasciati a metà e persone nuove che entrano ed escono dalla tua vita senza lasciare davvero il segno. Poi, quasi per caso, arriva qualcuno che riesce a rompere quell’equilibrio precario: una ragazza che ti piace davvero. E lì nasce la paura.

La canzone vive proprio in quel contrasto tra il desiderio di lasciarsi andare e la voglia di scappare prima che qualcosa diventi troppo reale. Da una parte c’è la leggerezza delle notti senza meta — “Tennent’s Super su uno scooter, guido senza fermate” — dall’altra il timore di affezionarsi di nuovo, di rimettersi in gioco davvero dopo essersi convinti di non voler più soffrire. È un brano malinconico ma impulsivo, romantico senza volerlo ammettere, che parla di distanza emotiva, caos sentimentale e di quel bisogno continuo di sentirsi liberi anche quando, in fondo, si vorrebbe solo restare.

(DUBLA)

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