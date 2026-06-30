Mondiali 2026: Brasile avanti in rimonta, il Paraguay elimina la Germania

Mondiali 2026, dalla grande festa del Marocco al ko della Germania con il Paraguay: tutti gli ultimi risultati. Flop e disperazione per l’Olanda e rimonta al 95′ per il Brasile nel match contro il Giappone

La grande festa del Marocco. Sono stati i calci di rigore a decidere la sfida dei 16esimi dei Mondiali con l’Olanda, portata ai supplementari grazie a un gol a tempo scaduto e poi vinta dal dischetto 4-3. La firma dagli 11 metri ancora di Saibari. Flop e disperazione invece per l’Olanda, che Gakpo aveva portato a una manciata di minuti dalla qualificazione. Al primo dei 6 di recupero, però, un colpo di testa di Diop ha fatto 1-1 e riaperto tutto. Alla fine nello stadio di Monterrey, rigori ancora maledetti per gli oranje, che nel 2022 erano usciti così nei quarti per mano dell’Argentina. Ora negli ottavi il Marocco affronterà il Canada.

SORPRESA PARAGUAY AGLI OTTAVI: GERMANIA KO AI RIGORI

Anche Paraguay avanti di rigore, Germania eliminata. Grande sorpresa dei 16esimi dei Mondiali e nuovo psicodramma sportivo per i tedeschi, che nelle ultime due edizioni erano usciti nei gironi e adesso non hanno superato il primo turno a eliminazione diretta. Sono stati i tiri dal dischetto a decidere la sfida, vinta dai sudamericani 5-4. Una serie emozionante, con due errori della Germania e due possibilità di chiudere i giochi fallite dal Paraguay. Quindi il successo al primo rigore a oltranza firmato da Canale dopo l’ennesimo errore dagli undici metri dei tedeschi.

La partita, giocata a Boston, era finita 1-1: vantaggio dei sudamericani in chiusura di primo tempo grazie a Enciso e pareggio nella ripresa della Germania con Havertz. Nei supplementari la Nazionale di Nagelsmann si era vista annullare un gol di Tah dopo una lunga revisione Var per un ‘blocco’ nei confronti del portiere avversario. Polemiche e rimpianti. Ora negli ottavi il Paraguay troverà la vincente di Francia-Svezia.

MARTINELLI ALLO SCADERE: BRASILE AGLI OTTAVI, BATTUTO IL GIAPPONE

Il cartone animato Holly e Benji è una cosa, la realtà un’altra. E nei Mondiali ‘veri’ il gol allo scadere che ha deciso la sfida tra il Brasile e il Giappone lo ha segnato Gabriel Martinelli e non Oliver Hutton… Festa verdeoro a Houston, con la Nazionale di Ancelotti protagonista di una rimonta culminata al 95′. Sotto 1-0 alla fine del primo tempo per la rete di Sano, il Brasile ha ribaltato la partita prima con Casemiro e poi appunto con il subentrato Gabriel Martinelli, attaccante dell’Arsenal: 2-1 al fotofinish. Arbitro dell’incontro è stato l’italiano Maurizio Mariani, alla sua terza direzione nel torneo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)