La miniserie “La casa dei misteri” stasera su Rai 4: la trama

In replica stasera su Rai 4 la miniserie francese “La casa dei misteri”: in onda i primi tre episodi, ecco la trama

Su Rai 4, in prima serata, la miniserie francese “La casa dei misteri”, in onda martedì 30 giugno 2026 alle 21:20.

Nell’episodio 1 “Prime indagini”, Isabelle e Richard sono nella loro casa, che è molto isolata, ai limiti di un bosco. Isabelle, che è un medico, sta dirigendo un’operazione chirurgica da remoto, mentre Richard è molto nervoso perché ha avuto uno scontro con un suo studente e il filmato dello scontro è stato postato in rete creandogli non pochi problemi. La donna di servizio, Eva, ha finito di lavorare e va via. Suonano alla porta e Isabelle convinta che Eva abbia dimenticato le chiavi va ad aprire. Invece è uno sconosciuto col volto coperto che entra la aggredisce e subito dopo stordisce anche Richard accorso per difendere la moglie. I due al risveglio riescono a sopraffare l’aggressore e mandano Eva, che nel frattempo era tornata per le chiavi, a chiamare la polizia. Nella colluttazione l’aggressore perde i sensi. Togliendogli il passamontagna scoprono che è lo studente con cui Richard ha avuto il diverbio. I due coniugi nascondono il corpo in una parte della casa che è una specie di bunker sotterraneo. La polizia arriva e svolge le prime indagini, cercando l’aggressore nel bosco, dove i due coniugi dicono che è fuggito dopo essersi divincolato nella lotta con Richard. I tre poliziotti se ne vanno e i due coniugi scendono nel nascondiglio dove però non trovano il corpo.

Nell’episodio 2 “Sulle tracce del padre”, due ragazzi arabi, Bilal e Yasmine, vanno dalla loro mamma in ospedale. La mamma è una malata terminale e nel delirio della malattia continua a sostenere che Mohamed, il papà dei due ragazzi, non è morto, come tutti credono. I due ragazzi per risolvere il mistero si mettono a cercare tracce di loro padre e ne trovano. Ma dal lontano e oscuro passato riemergono dei personaggi che conosciamo bene.

Nell’episodio 3 “Mohamed e Nassima”, la storia fa un salto indietro di vent’anni. Mohamed frequenta le lezioni del professor Deloye e gli chiede di leggere il romanzo che ha scritto. Mohamed glielo porta a casa. La casa, bellissima e isolata, è quella che si è vista negli episodi precedenti. La vita di Mohamed si trascina stancamente fra un lavoro che odia e un rapporto con Nassima che viaggia fra alti e bassi. Isabelle, la moglie del professore, contatta Mohamed per parlargli e lo invita per questo a casa sua. L’incontro e il successivo arrivo del professore sono burrascosi e in seguito a questo, dopo l’ennesimo scontro con Nassima, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta, Mohamed se ne va di casa. La vicenda torna ai giorni nostri con Bilal, rinvenuto, che frugando nei sotterranei della casa, trova un sepolcro.